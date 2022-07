La UE pacta su plan de ahorro y España acepta recortar el consumo de gas un 8%

El Gobierno ha salvado otra bola de partido en Bruselas. Tras la "excepción ibérica" para poner tope al precio del gas, el Ejecutivo ha conseguido esquivar las pretensiones de la Comisión de reducir la demanda gasista un 15% en todos los Estados Miembros. España acordó ayer con sus socios comunitarios recortar de manera voluntaria su demanda de gas a la mitad de lo previsto, entre un siete o un ocho por ciento apelando a una industria "crítica" por sus elevadas necesidades energéticas y a sus infraestructuras de almacenamiento y regasificación. La posición del Gobierno frente a sus socios, a los que quiere servir de terminal logística de suministro de gas natural se ha visto reforzada gracias a los planes de poner en funcionamiento la terminal de El Musel a finales de este año.

Los ministros de Energía de la Unión Europea llegaron ayer a un consenso para reducir el consumo de gas desde el próximo lunes de cara al invierno y la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia. "Hoy enviamos una señal potente no solo a Vladimir Putin, que ha fallado una vez más en su intento de dividir a la Unión Europea, pero sobre todo para nuestros ciudadanos. La decisión de hoy asegura que no tendremos que enfrentarnos a consecuencias dramáticas en invierno que incluyan escasez o picos en el precio", aseguró en la presentación del pacto Jozef Síkela, el ministro de Industria de la República Checa, país que ostenta la presidencia del Consejo de la UE.

Teresa Ribera cree que una reducción del 7% al 8% será suficiente para no imponer racionamientos

El pacto mantiene una reducción voluntaria del 15% de su consumo de gas entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 en comparación con la media de este periodo durante los cinco años previos, que en caso de emergencia sobre la seguridad del suministro sería obligatoria, pero con excepciones para algunos países como España. En este caso, el Gobierno español ha acordado reducir de forma voluntaria la demanda a la mitad de lo previsto, entre un 7% o un 8, según confirmó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la salida de la reunión de ministros europeos.

Así, la Comisión Europea plantea seis casos en el que los estados miembros podrán eludir esa obligación del 15%, y aunque muchas de ellas son diseñadas "ad hoc" para determinados Estados, no habrá una aplicación automática, sino que cada país deberá solicitar la excepción a la que se quiere acoger. Una primera opción se dirige a aquellos Estados que tienen un sistema eléctrico sincronizado con Rusia, como son los países Bálticos; otra es específica para las islas, por no estar conectadas con el continente, como Irlanda, Malta y Chipre; una tercera se dirige a aquellos países que consigan un nivel de llenado de sus almacenamientos de gas por encima del 80% durante el año, y un cuarto que aplica en el caso de industrias críticas que necesitan gas para su producción.

En quinto lugar, los miembros con interconexiones limitadas también "pueden reducir sus objetivos de reducción obligatoria" si pueden demostrar que sus capacidades de exportación de interconexión o su infraestructura nacional de GNL se utilizan para redirigir el gas a otros estados miembros al máximo. Mientras que una última opción la podrán utilizar quienes su consumo de gas en la producción de electricidad haya aumentado al menos un 8% en el último año y corran peligro de suministro.

España prevé acogerse a las dos últimas excepciones, según ha indicado la vicepresidenta al término de la reunión. Por un lado y principalmente a aquella que alude a aquellos países que usen sus infraestructuras de gas y las maximicen en favor del resto de socios, ya sea a través del gas que se envía por gasoducto o barcos metaneros o mediante el almacenamiento (para poder disponer de ese gas cuando se necesite). Por otro, también se podría acoger a la excepción por el incremento de la demanda de gas al necesitar usarla para producir electricidad.

Esa tasa de entre el 7% u 8% de reducción del consumo es suficiente para no tener que introducir ningún tipo de medida de limitación o racionamiento obligatorio de la actividad y se podrá cubrir con los planes de ahorro y eficiencia de la Administración, así como a través de las medidas de ahorro y eficiencia en hogares y empresas y de "flexibilización" de la industria, según Ribera. Para ello, la vicepresidenta prevé una nueva ronda de reuniones con partidos políticos, sector energético, consumidores e industria para encajar las medidas que mejor se puedan aplicar y diseñar el plan de contingencia nacional.

Bruselas, al final, incorporó hasta seis excepciones para sacar adelante su plan de ahorro

En el caso de la industria, las propuestas del sector pasan por poder interrumpir el volumen de gas sin penalización o con fórmulas de compra conjunta, así como con una mayor presencia de gases renovables o un mayor uso de las cogeneraciones (que puede ser más eficiente que la progresiva electrificación del sistema, dado que esa generación eléctrica necesita ser producida con gas).

El pacto también garantiza que la última palabra para activar la alerta de emergencia de la Unión, que activa las obligaciones de reducir el consumo, la tiene una mayoría cualificada de Estados miembros a iniciativa de Bruselas o de cinco países (en la propuesta presentada la semana pasada la decisión definitiva recaía sobre la Comisión Europea o un total de dos países).

"No hay ninguna otra opción más que ahorrar gas. La decisión de hoy resultará en ahorros suficientes y garantizará que todos pagamos una cuota justa. A corto plazo los consumidores europeos no tendrán que tomar medidas drásticas en caso disrupciones de gas en invierno. En el medio plazo, todos nos beneficiaremos. A no ser que la Unión Europea se deshaga de la dependencia del gas ruso los precios seguirán altos, si tenemos éxito los precios se reducirán", advertía el ministro checo. En Bruselas insisten en que Moscú juega a limitar el volumen de gas para así subir los precios, algo que quedó patente con el anunció del lunes de reducir el flujo a través del Nord Stream al 20% de su capacidad, lo que llevó a la cotización del gas en el mercado de referencia para Europa, el TTF holandés, a pasar de los 150 euros antes del anuncio a superar los 200 ayer.

El acuerdo de los Veintisiete era casi un secreto a voces en las horas previas tras las muchas negociaciones de los Estados miembros, a nivel embajadores, para llegar a la reunión de ministros con el trabajo prácticamente hecho, como se ponía de manifiesto en el optimismo de los titulares europeos a su llegada al edificio Europa en Bruselas, incluida la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, una de las más críticas la semana pasada cuando la Comisión Europea presentó su plan "Save gas for a safe winter".

La comisaria europea, Kadri Simson, defendió que el porcentaje del 15% de reducción de la demanda se plantea a partir de una hipótesis de interrupción total del flujo desde Rusia este julio, lo que supondría una brecha de entre 30.000 y 45.000 millones de metros cúbicos en invierno. Y aseguró que "incluso si se usaran todas las exenciones se lograría una reducción de la demanda para pasar un invierno seguro", algo poco probable porque como España, aunque los países se acojan a una excepción mantienen su intención de reducir su consumo. Con todo, según Simson, es "imposible predecir cuánto gas será necesario este invierno y más allá". Dependerá del clima, la cantidad de suministro que pueda llegar de otros orígenes y de la demanda mundial de gas natural licuado (GNL).