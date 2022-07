Preguntada por la posibilidad de reactivar la central de carbón de As Pontes, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera afirmó ayer que "volver al carbón es una posibilidad muy improbable", aparte de que, señaló, su disponibilidad en los mercados internacionales es escasa y el precio del mismo muy elevado, al que se suma el coste del CO2. No obstante, afirnó que se ha solicitado un informe al operador del sistema, Red Eléctrica, para que valore la conveniencia o no de reactivar la central.