"Asturias está bien posicionada en el buen hacer, hay que salir al exterior sin complejo"

Bruno López (Ponferrada, 1985) se puso a comienzos de mes al frente de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex) tras ser el elegido en el proceso de selección para sustituir a Teresa Vigón. Criado en Mieres, comenzó su carrera profesional en los medios de comunicación para financiar sus estudios de filología. Enamorado del rugby, dice aplicar los valores del deporte a todos sus empleos. El nuevo director general de Asturex habla cinco idiomas y trabajó en el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Su último cargo en el sector privado fue el de responsable de desarrollo de negocio de la compañía KLK.

–¿Cómo ha ido el aterrizaje?

–Pensándolo ahora en retrospectiva, empezar en julio fue una suerte. Con un ritmo de trabajo por debajo de la media tuve tiempo pare reunirme, tanto internamente como externamente, con el máximo número posible de empresas y trabajadores. De haber llegado en otro momento me hubiese llevado mucho más tiempo hacer esta inmersión en Asturex.

–¿Qué tal ha salido la radiografía?

–Todos los actores del tejido empresarial asturiano tienen una buena imagen de Asturex. Teresa Vigón (anterior gerente de la sociedad) hizo un trabajo fantástico. Ha estado muy cerca de las empresas, algo que yo ya veía cuando estaba al otro lado y era cliente de Asturex. Otra de las cosas que hizo muy bien fue establecer una política de calidad dentro de la sociedad que creo que ha sido muy acertada y que yo quiero continuar. Plantó las semillas de algo que yo quiero seguir potenciando. Otra cosa que quiso destacar es que, durante la pandemia, cuando no había movilidad, supo reconvertir Asturex para adaptarla a la situación y conseguir que esto no parase. Saber reaccionar tan rápido es otro de los grandes hitos de Teresa.

–¿Qué quiere potenciar en el corto o medio plazo?

–Quiero mejorar la comunicación. Me he dado cuenta de que se nos asocia con las empresas que quieren empezar a exportar, pero tenemos un catálogo de servicios que es aplicable a cualquier compañía, independientemente de su estadio de internacionalización. Podemos aportarle cosas tanto a grandes empresas muy internacionalizadas, como a empresas medianas o a las que quieren hacer su primera incursión.

–En lo que va de año, Asturias mejora sus cifras de exportación, pero la balanza comercial está en negativo.

–Esta cuestión es importante. Que haya un déficit comercial ahora mismo es un tema coyuntural y no estructural. Es cierto que Asturias nunca tenía una balanza comercial negativa, pero esto tiene que ver con los productos energéticos y, especialmente, su precio. Por eso creemos que es coyuntural. Esto ha afectado a casi todas las comunidades y al conjunto de países de la Unión Europea. Eso me lleva a pensar que es algo coyuntural ligado a la escalada de precios. Si sacamos los productos energéticos del balance la mantenemos en positivo.

–Pero los datos de exportación también están "dopados" por la inflación. Los productos metálicos de acero y cinc, principales exportaciones de Asturias, han disparado su precio.

–Está claro. Pero tenemos que bajar al detalle. Es cierto que los precios de esas materias se han multiplicado, pero ha crecido el número de operaciones. Y hay más datos que apuntan a que esto sí es estructural: sube el número de empresas que empiezan a exportar y que lo hacen regularmente. Todos los datos apuntan a que esta partida va a seguir evolucionando en positivo. Si unes los puntos, la foto que te sale es buena.

–¿Cómo evolucionarán las exportaciones con la inflación y la paridad dólar-euro?

–Si vamos a la teoría, la paridad dólar-euro lleva a que las exportaciones sean más competitivas, pero que las importaciones sean más caras, con lo cual la balanza se compensa. Esto en Asturias apunta a que será negativo, porque compramos en Estados Unidos más de lo que vendemos. Lo que sí que se va a notar es el incremento del precio de los fletes, porque los contenedores se contratan en dólares. Hay que ver también cómo seguirá afectando la inflación a los países de nuestro entorno. Quienes mejor sepan contener la inflación serán más competitivos.

–Ahora mismo el comercio exterior está muy condicionado por las relaciones políticas con otros países.

–Totalmente. Desde Asturex seguimos dando servicios a las empresas que están sufriendo, por ejemplo, el bloqueo en Argelia. Creo que estos problemas van a ir a más. El tablero de juego de la geopolítica cada vez está menos definido y la Unión Europea está un poco en medio. Mientras la situación siga así de inestable lo que creo que tienen que hacer las empresas es diversificar sus clientes, porque es una manera de aportar estabilidad y blindarse ante este tipo de circunstancias.

–¿Qué sectores están creciendo más a nivel internacional?

–El metal es un sector muy tradicional en Asturias y que funciona muy bien fuera. Estamos prestando atención también al sector TIC, las empresas asturianas están creciendo mucho. Aunque esto es algo que lleva el Idepa, sabemos que hay empresas extranjeras con vocación de instalarse en Asturias para instalar este tipo de proyectos. La mejoría, sin embargo, parece que es general. Los crecimientos en exportación e internacionalización están siendo bastante generalizados. Las empresas exportadoras en Asturias son un tres o un cuatro por ciento del total, pero eso da pie a pensar que hay mucho margen de mejora.

–¿El producto asturiano tiene alguna ventaja competitiva?

–Es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo, porque llevo diez años yendo a las trincheras de los mercados con producto asturiano. En casi cualquier sector veo que tanto la calidad del producto final como la del proceso del producto de las empresas asturianas no tiene nada que envidiar al resto. Hay que salir sin complejos. Estamos muy bien posicionados en el buen hacer. Somos una región pequeña, pero tenemos industrias históricas y unos puertos que sirven de salida al exterior.

–¿Cree que las comunicaciones de Asturias son buenas? ¿Favorece o perjudica a la exportación?

–Me gustaría que se potenciase el transporte de mercancías por ferrocarril, que a día de hoy es residual. El corredor atlántico sería muy deseable, pero hay que ver su coste y calcular si es rentable. Las empresas que quieren exportar, exportan. Cuando el empresario tiene una convicción, encuentra un camino. Es cierto que se puede mejorar. Pero esas decisiones hay que tomarlas con la calculadora. Egoístamente hablando, cualquier facilidad es bienvenida.

–Los analistas y muchos empresarios creen que a la vuelta del verano nos encontraremos con una crisis. ¿En las reuniones que ha tenido durante este mes ve esa percepción?

–Lo que he visto es que las empresas han cambiado el chip. Se ha empezado a trabajar pensando en entornos inciertos. Ya no hay planes de negocio a cinco años que digan "vamos a hacer esto", lo que ha quedado después de la pandemia y la crisis de los materiales es la voluntad de querer adaptarse. Las empresas ahora ya están mentalizadas para que, pase lo que pase, la viabilidad del negocio no se vea afectada por los factores externos.

–¿No aprecia pesimismo ante el otoño?

–Quizás se vea más en los hogares. Pase lo que pase en otoño, lo mejor que puede hacer una empresa es exportar. El ejemplo lo tuvimos en 2008, con una crisis muy fuerte en España, las empresas que apostaron por vender en el extranjero fueron capaces de sobrevivir. Es una manera de blindarse y exportar a un solo país ya no vale. Es una derivada de ese saber moverse en cualquier escenario.

–Exportar es una manera de hacerse fuerte.

–Y no solo por el mercado, la exportación no es solo un fin. Exportar te obliga a transformar tus procesos internos, requiere una preparación del producto, un personal especializado, auditorías de tu proceso... Exportar es crecer y esa es la filosofía que voy a intentar trasladar desde Asturex por todos los medios.