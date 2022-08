El "boom" eólico: los parques que tramita el Principado ya superan las 300 torres

El vendaval de eólicos no cesa en Asturias. En lo que va de año, el Principado ha iniciado la tramitación de seis nuevos parques con 46 aerogeneradores de alta potencia. Con estos proyectos son ya 52 los parques eólicos que están en tramitación en Asturias con un total de 301 torres que, de instalarse, se sumarán a las 531 que ya están generando electricidad en el Occidente de la región.

El goteo de proyectos no para y ello a pesar de que aún no ha entrado en vigor la modificación de las directrices regionales de ordenación de parques eólicos con las que el Gobierno regional pretende facilitar la instalación de más aerogeneradores en el centro de Asturias y en nuevas áreas del suroccidente. Además, no todos los parques los tramita el Principado. Los de más de 50 megavatios son competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y por esa vía se ha iniciado la tramitación de otros trece parques eólicos con cerca de 200 torres, aunque empresas como Capital Energy o Naturgy han retirado una parte de esos proyectos al afectar a espacios protegidos.

Asturias tiene actualmente en funcionamiento 24 parques eólicos –nueve de ellos propiedad de EDP y seis de Iberdrola, que son los principales operadores– con una potencia instalada de 698 megavatios repartida en 531 aerogeneradores instalados en el ala occidental de la región. Según datos de la Consejería de Industria del Principado actualizados a mes de julio de 2022, hay un total de 52 proyectos de parques en tramitación que incluyen la instalación de 301 aerogeneradores. De esos parques, dos ya tienen la tramitación muy avanzada e incluso cuentan con la autorización administrativa. Son los parques Pico Liebres, que promueve Capital Energy en Tineo, y la ampliación de Penouta, en Boal, que corre a cargo de Electra Norte. Otros ocho parques (Escorpio, Palancas, Illano, Leo, Cassiopea, Carrugueiro I y II, El Campón y Viento de Sellía) cuentan con declaración de impacto ambiental y el resto están en las primeras fases de tramitación.

En lo que va de 2022 han superado la selección en competencia e iniciado la tramitación seis parques eólicos (Pravia, La Artosa, Sierra de Busto, La Cogocha, Mouxada y Rebustiello) promovidos casi todos por las empresas Merybal Construcciones y Contratas, y Renovables del Cantábrico, ambas pertenecientes al mismo grupo ovetense.

Muchos de los proyectos de parques eólicos que están en tramitación en Asturias ya cuentan también con el necesario permiso de acceso a las redes de transporte eléctrico. Según datos de Red Eléctrica de España cerrados a 30 de junio de 2022, en Asturias hay más de 1.000 megavatios de eólicos con permiso de acceso a la red a sumar a los casi 700 megavatios en servicio. Además, hay otros 400 megavatios con la gestión en curso.

Las posturas

Desde el Gobierno regional se ha reiterado en distintas comparecencias en la Junta General que es necesario desarrollar energías renovables para tapar el hueco de 2.200 megavatios que dejará el cierre de las centrales de carbón; que los proyectos de eólicos deben superar una "garantista" tramitación ambiental, y que la experiencia señala que sólo una parte de los proyectos acaba materializándose.

La inmensa mayoría de los proyectos se concentran en las zonas del occidente de la región con mejores recurso de viento y desde colectivos como Plataforma Xente de Oscos-Eo se ha denunciado –además de afecciones concretas de los proyectos– el efecto acumulativo de la "invasión" de parques eólicos y sus infraestructuras de evacuación de energía, que provocarán "un expolio de los recursos del mundo rural".

Otros colectivos respaldan públicamente el despliegue de eólicos. El último que lo ha hecho es el sindicato agrario COAG, que afirma que la construcción de estas infraestructuras "repercute en la limpieza de montes, propicia la existencia de más pasto y alimento para el ganado y facilita el acceso de la maquinaria agrícola y del ganado a zonas hasta ahora inaccesibles".