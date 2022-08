La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, admitió ayer que sería posible reactivar la central térmica gallega de As Pontes (A Coruña), pero ha dejado claro que también sería muy difícil. Ribera ha precisado que la de As Pontes sería la única de las centrales de carbón cuyo cierre podría aplazarse porque el resto "no están preparadas para quemar carbón con seguridad" en cuanto a la calidad del aire. Esto se debe a que muchas centrales están siendo desmanteladas y ya no hay marcha atrás, ha explicado.

El Gobierno está a la espera de recibir el informe de Red Eléctrica sobre si es necesario reactivar As Pontes de cara a garantizar el suministro de energía en España. Además, el carbón se paga ahora mismo a un precio desorbitado en los mercados internacionales, incluso a veces más alto que el del gas, y España tiene garantizado el suministro y también puede generarlo a través de las centrales de ciclo combinado, por lo que comprarlo fuera tiene poco sentido económico y ambiental, señaló Ribera para contestar así a una pregunta sobre la propuesta del PP de volver al carbón y a la energía nuclear.