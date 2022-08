Los salarios suben en Asturias más que la media, pero muy por debajo del IPC

El dato definitivo del índice de precios de consumo (IPC) se conocerá mañana y será también entonces cuando se dispondrá de la tasa actualizada de inflación en Asturias. En junio (último mes del que existen referencias para las comunidades autónomas) la inflación asturiana se mantenía una décima por encima del promedio nacional (10,3% frente a 10,2%), lo que implica una merma adicional del poder de compra de los salarios.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Trabajo, la actualización media de salarios en los 59 convenios colectivos negociados en Asturias en los siete primeros meses del ejercicio entrañó un incremento medio 0,18 puntos porcentuales superior al promedio español. Con incrementos superiores se situaron País Vasco (5% de alza salarial media), Navarra (4,52%), Cantabria (4,42%), Comunidad Valenciana (3,95) y Galicia (3,79%). Todas ellas, con la salvedad de la Comunidad Valenciana y de Extremadura (con un incremento en convenio del 2,74%, idéntico al asturiano), son regiones norteñas. Y tres de ellas (País Vasco, Navarra y Asturias) son las únicas, junto con Madrid y Cataluña, en las que el coste laboral por trabajador supera la media española en términos absolutos.

Convenios. Los convenios de ámbito superior a la empresa arrojan los incrementos remunerativos más elevados. De los 59 pactos alcanzados en Asturias entre enero y julio, 15 lo fueron de ámbito superior y arrojaron un aumento salarial medio del 2,75% (una décima por encima de la media regional), mientras que los 44 suscritos en el ámbito específico de cada empresa la revisión salarial negociada se situó por término medio en el 2,52%, veintidós centésimas por debajo.

Seis de las ocho regiones que más destacan por el incremento salarial pactado (Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana y Navarra) están también entre las que igualan o superan la inflación media española, según los datos de junio pasado, pero esta circunstancia –que en sí mismo podría explicar la mayor generosidad de los convenios– no concurre en los casos de País Vasco y Canarias, cuyos índices de precios al consumo (9,6% y 8,5%) estaban en junio por debajo de la media española (10,2%). La correlación entre IPC y revisión salarial tampoco se produce en todas las regiones que superan la inflación promedio española.

Los sindicatos mantienen la demanda de una mayor actualización de los niveles salariales para atenuar la pérdida de valor real de los salarios a causa del índice de coste de la cesta de la compra y avisan de posibles movilizaciones a partir del otoño si se mantiene lo que consideran como cerrazón patronal. Enámbitos patronales, académicos e institucionales se alerta del riesgo de efectos inflacionarios de segunda ronda si se disparasen los salarios en exceso para intentar conjurar la pérdida de renta por la subida del coste de la vida. El Gobierno propuso un pacto de rentas por el que los trabajadores renuncien a parte de su poder adquisitivo y que las empresas también se sacrifiquen con la limitación de beneficios y dividendos para neutralizar la espiral de precios.

Inflación. La evolución de la inflación será determinante en que el diálogo social desemboque o no en un "otoño caliente". El petróleo ha amortiguado su precio y también lo han hecho otros productos básicos por la menor demanda china y en prevención de una recesión, pero el gas no da tregua ante el riesgo de que Rusia cercene sus flujos hacia Europa. El efecto estadístico debería contribuir a atenuar la escalada de precios, dado que el incremento anual se hará a partir de ahora comparando con precios que ya habían empezado a repuntar con vigor por las mismas fechas del año pasado.

El malestar sindical se ha agudizado con los últimos datos conocidos. El salario bruto medio español es el 20,2% inferior al promedio europeo, según un informe de Adecco conocido esta semana, y el 49% de las horas extras no se pagan, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por el contrario, los altos ejecutivos bancarios españoles son, de media, los mejor pagados de Europa, según la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Otros estudios apuntan a que España es de los países con más desigualdad entre la remuneración de los directivos y la de las plantillas.

CC OO: "En nuestro país no hay un problema de vacantes, sino de oferta de empleo precario"





"En nuestro país no hay un problema de vacantes (0,7%, al igual que en Asturias, en el primer trimestre de 2022, frente al 3,1% de media de la UE-27). Es, de hecho, el más bajo de la Unión Europea. Es más, los datos demuestran que no hay un problema estructural de vacantes en las ramas que habitualmente suelen aparecer como “problemáticas” (construcción, transporte u hostelería), sino que las estadísticas oficiales muestran niveles bajos de vacantes (del 0,6%, 0,5% y 0,6%, respectivamente), que obedecen al proceso natural de acomodación entre oferta y demanda de empleo", señaló ayer el responsable de Empleo de CC OO en Asturias, Severino Menéndez. A juicio de Menéndez, "si el argumento de ciertas patronales es que una persona que percibe una prestación de 400 euros al mes está desmotivada para aceptar un trabajo, el foco debería ponerse en qué salarios y demás condiciones laborales se están ofreciendo para no cubrir esas vacantes". "Cuando casi la mitad de las horas extras realizadas no se pagan estamos ante un robo que afecta a más de medio millón de trabajadores y trabajadoras. Cuando en el sector de las TIC se pretende retener el talento con salarios que apenas superan el salario mínimo, mientras en los países de nuestro entorno tienen salarios mucho más elevados hace que la opción de la emigración se valore con fuerza", explicó el responsable de empleo. "El uso de la figura del autónomo cuando se trata realmente de trabajo por cuenta ajena, en sectores como el de las academias, comerciales u otros, tampoco favorece en nada", indicó. El responsable de CC OO manifestó que "a las empresas se les reduce las cotizaciones a la Seguridad Social, reciben ayudas económicas directas, se les busca suelo para su instalación, se les conceden cifras millonarias para afrontar cambios productivos y se les sufraga la formación de los trabajadores" y que "lo que ofertan son trabajos precarios con jornadas parciales, bajos salarios y horas extras no remuneradas". "Ello supone", dijo, "un escaso atractivo para mantener en Asturias el talento y también afecta a la visión que se tiene del trabajo".