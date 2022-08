Sudáfrica se sale con la suya y manda cítricos a la UE sin tratamiento en frío

El tratamiento en frío para la llegada de cítricos procedentes de Sudáfrica a la Unión Europea es la culminación de una larga lucha liderada por los países del sur y las autoridades y organizaciones agrarias de puntos como la Comunitat Valenciana. La reglamentación, que pretende de esta manera evitar la llegada de plagas que puedan afectar a las plantaciones locales, como ocurrió hace unos años con el cotonet, se puso en marcha el 14 de julio y ya ha originado los primeros desajustes. El más grave es la entrada de fruta a puertos europeos sin pasar previamente por este tratamiento.

Sudáfrica mandó contenedores antes de que la normativa entrara en vigor, aunque ya se había comunicado que era inminente, y cuando llegaron a Europa se encontraron con la mercancía bloqueada al no tener la certificación del tratamiento en frío. Tras varias semanas de presiones, Sudáfrica se sale con la suya, y confirma que ha logrado "negociar un acuerdo" con la UE para posibilitar esta descarga. "Hemos logrado despachar más de 300 de los 509 contenedores y estamos procesando el despacho de los contenedores restantes", si bien añaden que "cerca de 2.000 contenedores se han visto afectados" por lo que ellos consideran como "un bloqueo" de la UE.

Reacciones

Los colectivos agrarios, que tanto han batallado por esta medida contra las importaciones sin control, han reaccionado a esta novedad. El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado afirmó que "si fuera cierta esta información, para nosotros sería un escándalo intolerable, puesto que supondría no solamente una humillación de la UE hacia sus agricultores y una amenaza para la seguridad fitosanitaria de cítricos y multitud de especies agrícolas y arbóreas en Europa, sino que, además, podría considerarse un fraude de ley porque la UE estaría incumpliendo su propia normativa". Por esta razón se piden explicaciones a todas las administraciones con competencias en materia agrícola.

El secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, exigió que los cítricos llegados mediante la estratagema de mandar fruta antes de la entrada en vigor de la norma "cuenten con una estricta evaluación de su estado, que se vigile si lleva alguna plaga y se rechace todo lo que sea necesario, ya que se han detectado partidas afectadas". Además, consideró que a partir de ahora "no hay ninguna excusa para no exigir la certificación del tratamiento en frío, al quedar más que demostrado que Sudáfrica no es capaz de hacer envíos libres de plagas".