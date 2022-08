La producción hidroeléctrica se hunde con la sequía y aviva la quema de carbón

El mundo se seca. "Es solo cuestión de tiempo antes de que se cierren plantas en la industria química o siderúrgica, los aceites minerales y los materiales de construcción no lleguen a su destino o ya no se puedan realizar transportes grandes y pesados". Es la advertencia del lobby industrial alemán BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), ante el bajísimo nivel de los canales fluviales navegables que sirven de vías de transporte interno en el país. "Las empresas se están preparando para lo peor". En Sichuan, uno de los pulmones industriales de China, la producción fabril se ha visto paralizada tras la orden de Pekín de racionalizar el uso de energía debido a la peor sequía en seis décadas. Se seca el mundo y lo hace también España: la producción hidráulica –Asturias cuenta con cerca del 5% de la capacidad instalada– se ha hundido a niveles desconocidos en al menos 32 años, hasta los 556 gigavatios hora (GWh), como certifica el balance de Red Eléctrica. Un escenario que ha dado aire a tecnologías de generación repudiadas desde Madrid: el gas, para el que se ha requerido reducir su uso, y el carbón.

En Asturias, todos los embalses se encuentran por debajo del nivel máximo normal. El embalse de Salime, con una potencia instalada de 160.000 KW y el más grande de Asturias, se encontraba ayer al 45% de su capacidad de acuerdo con los datos de la Confederación Hidrogáfica del Cantábrico. El resto de los embalses, de menor tamaño, sí se mantienen por encima del 60% de su capacidad. En Galicia, donde se concentra más del 20% de la capacidad instalada, la situación es más acusada. Sin visos de precipitaciones a corto plazo, los embalses amparados en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil marcaban este jueves un promedio inferior al 50%. Desde el año 1980, cuando arrancan los registro disponibles, la precipitación acumulada en los seis sistemas gallegos ha rozado los 1.150 mm/año. Hasta la primera semana de este mes de agosto apenas sumaba más de 600 mm/año. Se trata de un parámetro inaudito en toda la serie, en más de 30 años.

La producción asturiana con la quema del mineral negro alcanzó en abril –último balance conocido– los 410 megavatios hora (MWh). Desde septiembre del pasado año, la quema de carbón no ha bajado de los 400 megavatios por hora, pese a los planes de desmantelamiento de las térmicas. En Galicia, durante el primer cuatrimestre de 2022 –gracias fundamentalmente a la reactivación de la central de As Pontes por el precio de la electricidad tras la invasión de Ucrania– se produjeron 330.267 MWh de energía gracias al carbón. En todo 2021, la producción con esta tecnología se quedó en 458,949 MWh.

Con la producción hidráulica en mínimos históricos, y pese a la aportación de la eólica o la fotovoltaica, la generación de fuentes de energía no renovables no para de crecer. Un 30% en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado, concretamente, y con el carbón como protagonista. Su peso en el panel se ha agigantado un 160%, por encima del ciclo combinado (127%) y las turbinas de gas (50%). Y reaperturas como la que se produjo en As Pontes se repiten por varios países del continente. En Asturias, sin embargo, ni los políticos ni las empresas propietarias tienen previsto reabrir centrales. La idea es continuar desmantelando las instalaciones para dar pasos hacia energías verdes. EDP, que gestiona y mantiene activas las centrales de Aboño y Soto de Ribera, mantiene sus planes de ir cerrando las instalaciones para transformarlas en dos polos de hidrógeno. Mientras tanto, las instalaciones siguen dando soporte al sistema eléctrico español.

La crisis energética que asola a Europa, también está provocando la reactivación de térmicas en otros países. La central Emile-Huchet, en la localidad francesa de Saint-Avold, volverá a operar este invierno después de que la Ley de Energía y Clima de Emmanuel Macron precipitara su cierre la pasada primavera. Operaría de forma "puntual y temporal" para paliar el impacto de las consecuencias de la guerra. "En cualquier caso, produciremos menos del uno por ciento de la electricidad a partir del carbón" y "no utilizaremos carbón ruso", ha matizado el Ministerio de Transición Energética galo.

Reino Unido ha tomado una decisión similar al habilitar la operativa de las térmicas hasta el 31 de marzo y ante la perspectiva de un último trimestre convulso. Ocho de cada diez hogares británicos utiliza gas para la calefacción y habrá interrupciones. Es más, una compañía local (West Cumbria Mining) ha solicitado permisos para volver a extraer carbón, treinta años después, en la localidad de Whitehaven.

Pero no solo los gobiernos se entregan a los brazos de las instalaciones térmicas, pese a la elevadísima contaminación que generan y a la penalización por los derechos de emisión de CO2. Las familias del centro de Europa ya han empezado a hacer acopio de carbón de cara al invierno, ante la previsión –una certeza, más bien– de que exista racionamiento en el suministro de gas. "Incluso si es malo para la salud, es mejor que tener frío", expuso un comprador berlinés a la agencia AFP. De los casi dos millones de hogares que hay en la capital alemana, se calcula que unos 6.000 todavía utilizan el carbón regularmente. Ahora, son los que conservan sus estufas los que están haciendo pedidos, con listas de espera de hasta dos meses. "Las cosas serán radicalmente distintas cuando empiece a hacer frío fuera", resumió el empresario Frithjof Engelke al mismo medio.