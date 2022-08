Hoteleros de Mallorca se abren al debate sobre la saturación turística

Mallorca, repleta de turistas y de aviones, vive una temporada atípica. O no. Carreteras, playas y centros de los municipios se vuelven a llenar y regresa el debate de la saturación. Con la "explosión" de visitantes hay empresarios que consideran que hay que buscar el equilibrio, en el verano de "los viajes en venganza" —Meliá dixit por la demanda embalsada tras las restricciones por la pandemia—. A las reservas de 2022 se han sumado las canceladas en 2020 y 2021. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) apunta a que si la Administración gestionara "con más eficacia" no se daría la sensación de saturación.

Desde el epicentro donde nació la campaña de SOS Turismo cuando la isla agonizaba sin actividad, la presidenta de la Asociación Hotelera de Cala Millor, Inés Batle, celebra que se reutilice su logo ahora que tener turismo se ve como "otro problemón": "Hay que generar debate y buscar equilibrio. Se han juntado las reservas de 2020 y 2021", advierte. En su opinión la saturación de las carreteras de la Serra de Tramuntana "no puede ser". Critica que se da porque "no hay un transporte público en condiciones" y pone de ejemplo que de Son Servera a Artà no hay autobús. No es sostenible".

"Nos ha sorprendido que explotaran julio y agosto como explotaron" con una "subida virulenta" de visitantes, dice Jaume Horrach. El presidente de los hoteleros de Alcúdia y Can Picafort cree que en 2019 "estábamos igual y ahora se ha reactivado el debate" de entonces, sin que en el aeropuerto la cifra de pasajeros se haya igualado aún. Señala que las islas están superpobladas de residentes, "hay múltiples factores que coadyuvan a que haya masificación".

Horrach observa que este año la movilidad "ha sido más complicada, con menos coches de alquiler, taxis ocupados y autobuses más llenos".

Los accesos a es Trenc se saturan cuando se llena el aparcamiento, dice Gori Bonet, presidente de la Asociación Hotelera de la Colònia Sant Jordi, y solo el domingo está "masificado" el municipio, donde "no llegamos a 4.000 plazas; es más por las segundas residencias", muchas de mallorquines. "La sensación de saturación en el sur no la tengo", añade. Otra cosa es el servicio de taxis, "un desastre, que es pandémico en toda la isla".

María José Aguiló alude al "esfuerzo" de los empresarios por abrir hoteles e incorporar a las plantillas y pone el foco "en las Administraciones". Si estuvieran "gestionando con eficacia esa sensación de saturación no se produciría", además de que la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM suma la presión demográfica de la isla con unas "infraestructuras infradimensionadas. En invierno también hay atascos". Agrega que las plazas hoteleras no han crecido, pero ha habido un "incremento exponencial del alquiler turístico ilegal", que si se hubiera controlado no tendríamos problema de vivienda. "No es momento de demonizar la actividad turística en una temporada atípica" en la que "se han recuperado las ganas de viajar" y cuando se siguen sin atajar las carencias en transporte público y taxis.

En Platja de Palma lo que preocupa es el turismo de excesos en "zonas muy determinadas" todavía "sin resolverse", a pesar de las normativas, señala Isabel Vidal, presidenta de los hoteleros del destino.

"Habrá que ver 2023", opina Ian Livesey. El director de TUI en Balears, Península, Portugal y Andorra también cree que estamos ante un año "atípico" en el que se notan las reservas de 2020 y 2021. "A lo mejor nos hemos olvidado de lo que era un destino con volumen", puntualiza.

Ante la perspectiva de un septiembre y octubre que se barruntan buenos, según los hoteleros, con reservas de última hora, la incertidumbre vuelve a aparecer para 2023, dice Livesey. Con la guerra de Ucrania y el alza inflacionista "veremos cambios", agrega Aguiló.