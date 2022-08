La burocracia asturiana tapa el sol y frena el despliegue del autoconsumo

Con la subida de los precios energéticos muchos clientes repararon por primera vez en la publicidad del autoconsumo. Unas placas solares en el tejado, por una inversión de unos 5.000 euros, pueden convertirse en un colchón que amortigüe una parte de la cambiante factura de la luz, que bate plusmarcas desde la invasión de Ucrania. Los fondos europeos, los incentivos fiscales publicitados por las administraciones y la banca –que ofrece financiación de manera masiva– terminaron por dar el último empujón a muchos vecinos que terminaron convirtiéndose en clientes. En Asturias, sin embargo, la burocracia ha llegado a tapar el sol del autoconsumo. Muchos de los paneles instalados tras la inversión inicial no se han conectado a la red y no están dando ningún beneficio a los consumidores. Tanto los empresarios como los clientes han pinchado en hueso.

El uso de energías renovables se presenta como una alternativa a tener en cuenta para hacer frente a la dependencia energética. Sin embargo, en Asturias, las empresas del sector parecen encontrar cada vez más trabas para desempeñar su trabajo. "El problema que tenemos aquí no lo sufren en ninguna otra Comunidad", denuncian desde el campo de las instalaciones fotovoltaicas. Y es que, además del colapso con las ayudas, según explican desde el sector, ahora se ven "obligados" a cambiar y adaptar los cuadros eléctricos de las viviendas. "Nosotros no intervenimos en lo que hay en el interior de la vivienda, la Administración dice que sí. Instalamos los paneles cuya energía va a la propiedad en cuestión y nos enganchamos como cualquier compañía eléctrica, al interruptor general, sin intervenir en el cuadro eléctrico de la vivienda".

El "boom" del autoconsumo ha topado con la administración. Cada comunidad de vecinos tiene que presentar trámites ante las entidades locales y regionales tanto de manera individual como colectiva. Sin burocracia no hay conexión, pero tampoco se resuelven las ayudas. Ayer, fuentes del sector empresarial, lamentaban que se estuviesen poniendo en riesgo "subvenciones millonarias" que vienen de la mano de Europa. De esto, dicen, la culpa está en la administración regional.

Hay mucho dinero en juego en Asturias se plantean bonificaciones fiscales de hasta el 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Está previsto que España destine 660 millones de euros en subvenciones y ayudas a proyectos de autoconsumo energético, una cantidad que se podrá ampliar hasta los 1.320 millones. Se puede optar a desgravaciones fiscales en el IRPF y a ayudas directas que cubren de promedio el 35% del coste de instalación. O incluso más.

Ahora, los instaladores ven como la burocracia le está restando atractivo en Asturias a un negocio en auge en el resto de España. Ahora, los interesados en dar el salto a la energía fotovoltaica se lo piensan dos veces o, incluso, se acaban echando para atrás al ver el desembolso que implica llevar a cabo la operación sin tener la certeza de un beneficio cierto. "El gasto lo asume el propietario. La instalación de los paneles son 5.000 euros, de los cuales, el 40% va subvencionado, quedando al final en un desembolso cercano a los 2.000 euros. No obstante, cuando le dices al cliente que hay que hacer un cambio del cuadro eléctrico que ronda los 3.000 euros ya dicen que no", cuentan profesionales del sector. Este escenario dibuja un "futuro complicado para las empresas de instalación de paneles fotovoltaicos. Hay compañías que tienen pendiente hacer más de 200 instalaciones, lo que se traduce en unos 300.000 euros", advierten.

Además de la creciente demanda de este tipo de energía alternativa, desde el sector consideran Asturias como un territorio "óptimo" para consolidar a la fotovoltaica. "Es una zona perfecta para instalar paneles. En verano en un día soleado, las placas producen más energía que en Sevilla, ya que el calor no les viene bien, sino que ralentiza su funcionamiento porque la energía la produce la luz no el calor. Con un día a unos 25 grados en la costa o centro de Asturias, los aparatos no sufren y reciben la misma luz que en Sevilla con 20 grados menos", aseguran fuentes del sector. A parte de las bondades que ofrece el entorno, la factura de los consumidores también refleja "el beneficio de decantarse por esta opción. Se puede ahorrar cerca de un 70%".

Ante esta situación, desde el sector, esperan que "la Administración entienda que se trata de una fuente alternativa, que nada tiene que ver con el cuadro eléctrico de las viviendas. Por tanto, esperamos que rectifiquen y la situación se reconduzca porque podrían instalarse paneles a diario y hay muchos proyectos interrumpidos a causa de esta problemática".