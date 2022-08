El consumo de electricidad cae el 20% respecto a la semana previa al decreto para ahorrar energía

El consumo de energía eléctrica agudizó su reducción en los últimos siete días, durante la segunda semana de aplicación del decreto para el ahorro energético a causa de la guerra de Ucrania y de las sanciones a Rusia y las represalias de Moscú a la Unión Europea.

Si durante los primeros siete días de aplicación de la norma (entre el miércoles 10 y el martes 16 de agosto) el consumo de electricidad en España se redujo el 4,16% respecto a los siete días precedentes, en los últimos siete días (entre el miércoles 17 y el martes 23) la demanda eléctrica se contrajo el 16,31% adicional, según los datos de consumo actualizados hasta ayer por Red Eléctrica, el gestor del sistema.

El consumo eléctrico en los últimos siete días sumó 4.103 gigavatios / hora, el 20,17% menos que los 5.140 gigavatios que se demandaron en las siete jornadas previas a la aplicación del decreto, que entró en vigor el miércoles 10, dos días después de su aprobación el lunes 8 de agosto por el Consejo de Ministros. El texto se somete hoy a votación en el Congreso de los Diputados para su convalidación.

En relación a las mismas fechas del año pasado (entre el 17 y el 23 de agosto de 2021), el recorte de la demanda ha sido del 17,46%, con lo que también se acentuó el ahorro en tasa interanual respecto a los siete días precedentes (del 10 al 16), cuando el ajuste en comparación con el mismo periodo del ejercicio pasado había sido del 4,35%.

En el consumo energético influyen muchos factores (diferencias en la temperatura ambiental, intensidad de la actividad económica e industrial, horas trabajadas, existencia de más o menos festivos en el periodo analizado y otros), por lo que es muy difícil establecer una relación causa-efecto unívoca con un solo parámetro.

Sin embargo, de los datos acumulados por Red Eléctrica durante los últimos quince días parece desprenderse una clara tendencia a la disminución del consumo eléctrico desde la aplicación del decreto, que –entre otras medidas– limita las temperaturas en centros de trabajo, instituciones y establecimientos públicos y restringe el horario de la iluminación nocturna de los escaparates.

El efecto parece confirmarse en la medida en que entre la primera tanda de siete días de cumplimiento y la segunda se constata una acentuación de la caída de la demanda. También es muy significativa la comparativa con las mismas fechas del año anterior, dado que ha caído el consumo pese a que este verano está siendo más cálido que el anterior, con temperaturas récord que disparan el consumo en refrigeración; la actividad económica se ha incrementado –en el pasado trimestre (último del que hay datos) el PIB creció el 1,1% trimestral y el 6,3% interanual– y la afluencia de turistas extranjeros se ha situado casi en niveles prepandemia: en julio, según dijo ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), llegaron más de 6,23 millones de visitantes (frente a 2,79 millones en el mismo mes del año pasado), que realizaron más de 26,7 millones de pernoctaciones (por encima de 11,46 millones un año antes). Este notable incremento de visitantes extranjeros contribuye a disparar la demanda energética. La tendencia turística parece que se está manteniendo en agosto, según fuentes del sector.

Asturias.

Los datos oficiales de demanda de Red Eléctrica no permiten conocer aún las cifras de consumo en Asturias, dado que la disponibilidad de este desglose tiene una demora de tres meses. En principio, parece razonable pensar que el ahorro (excluida la industria) no debe diferir de la tendencia nacional. Sin embargo, sobre el total del consumo (y dada la gran preponderancia de la industria en Asturias y sobre todo de la industria electrointensiva), el ahorro en términos porcentuales atribuible al decreto y a la concienciación de los ciudadanos debería ser menor en relación al total de la electricidad demandada, dado que las normas no afectan al sector fabril, cuya actividad productiva se quiere preservar.

La UE pactó que todos los países ahorren el 15% de su consumo energético total ante el riesgo de que Rusia cancele sus flujos de gas hacia Europa. A España y Portugal se les reconoce un trato más benigno y deberán recortar el 7%. El Gobierno aprobará un segundo paquete de medidas en septiembre.