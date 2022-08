las empresas Climastar y Biow Air Total se unen en un solo grupo y ultiman un plan para impulsar su expansión

Las compañías asturianas Climastar, de Pruvia (Llanera) –fabricante de sistemas de climatización, y participada por las familias Villa-Cellino y Cosmen Menéndez-Castañedo, así como por su fundador, Pedro Llana–, y Biow Air Total Systems, una empresa biotecnológica con instalaciones en Gijón y propiedad de Llana y de Alejandro Loredo, se han integrado en un único grupo empresarial y diseñan un plan para potenciar la expansión internacional de ambos negocios con la entrada, prevista para este año, de un socio financiero en el capital de la sociedad "holding" Bioengineering For The World Corporation, que acaba de constituirse como cabecera y dueña del 100% de las dos empresas.

En la nueva compañía matriz, Bioengineering For The World Corporation, se han integrado los accionistas de Climastar y de Biow Air Total Systems con participaciones proporcionales al peso que tenían en las dos sociedades de origen y a la valoración que se ha hecho de cada una de ambas empresas. Al accionariado también se ha sumado Alejandro Martínez Peón, ex consejero delegado de Telecable.

Climastar, fundada en 2001, y que atravesó por graves problemas durante la gran crisis financiera y el estallido de la "burbuja" inmobiliaria de 2008, sustenta actualmente el 80% de su volumen de negocio en la exportación, fundamentalmente con las ventas de sus equipos de climatización en Francia, Alemania y Reino Unido, sus principales mercados en el exterior. En España tiene una cuota de mercado estable. La empresa fabrica en Pruvia calefacciones eficientes tanto eléctricas (la gama más importante) como mediante agua.

Biow Air Total Systems ha desarrollado desde hace ocho años, en colaboración con investigadores de la Universidad de Oviedo, una novedosa tecnología que permite potenciar la regeneración celular y la recuperación muscular mediante la reducción del estrés oxidativo a través de la respiración mientras se duerme. Además de su centro de producción en Gijón, la unión con Climastar le permitirá ampliar capacidad productiva en la instalaciones de esta última en Pruvia.

Desde su origen, Biow ha vendido 5.000 unidades de su máquina emisora de antioxidantes. En diciembre lanzará un nuevo modelo perfeccionado y prepara la popularización del sistema haciéndolo accesible a todos los segmentos económicos mediante el alquiler de los equipos a un precio asequible. Para abordar este esfuerzo financiero, el Fondo Smart del Banco Santander, especializado en el desarrollo de pymes, ha otorgado a Biow una línea de 3 millones de euros mediante un contrato marco a largo plazo que podría ampliarse a 15 millones. El apoyo del Santander y la próxima entrada de un inversor financiero (hay dos candidatos) persigue a su vez la expansión internacional de Biow y la creación de centros de fabricación en otros países.