Ninguna predicción pronostica aún un decrecimiento del PIB

Las predicciones sobre la economía internacional (y también la europea y la española) han sido revisadas a la baja sucesivas veces en los últimos meses, algunas variables e indicadores muestran tendencias declinantes y se anuncian riesgos al alza y perspectivas sombrías si se materializasen los peores escenarios. La incertidumbre es muy elevada. Hay muchos factores que aún no se han decantado y que, en función de su comportamiento, determinarán la evolución de los acontecimientos. Los desafíos no son menores.

Y, sin embargo, lo primero que habría que destacar es la enorme capacidad de resistencia que ha demostrado la economía tras tres años críticos, en los que, como en pocas otras ocasiones, se ha encadenado sin tregua un elenco de adversidades, algunas de ellas, como la pandemia, sin precedentes en un siglo.

En 2020 se produjo la traumática ruptura de la UE con la salida de Reino Unido el 1 de febrero, el parón súbito de la economía a partir de marzo por las restricciones y confinamientos para frenar el covid, y la prolongación durante el ejercicio (último año de mandato de Donald Trump en EE UU) de los aranceles que penalizaron a Europa y a China. En 2021 estalló la crisis de suministros por la ruptura de las cadenas globales de producción y distribución, los desajustes de oferta y demanda por la reapertura impetuosa de la actividad, las saturaciones portuarias y la abrupta carestía de los fletes por la falta de buques y de contenedores, la insuficiencia y escasez de insumos y componentes cruciales para la industria, el repunte en los precios de la energía a partir del verano por las tensiones entre Rusia y Ucrania, y la propagación de la variante ómicron del coronavirus a partir de noviembre.

Los contagios se prolongaron durante los primeros meses de 2022, el 24 de febrero estalló la guerra en Ucrania y la inmediata danza de sanciones económicas a Rusia y de represalias de Moscú contra Europa, con el alza descontrolada por unas y otras causas de los precios de la energía, las materias primas y productos básicos, y la remontada consiguiente de la inflación a cotas inéditas en 40 años. A ello se ha añadido desde entonces el repliegue sin precedente de la mayor y más prolongada expansión monetaria de la historia, lo que, junto con el inicio de la subida de las tasas interés –en el caso de la eurozona, por primera vez en once años– también han puesto a prueba la resistencia de la economía.

España.

Y tras tantos zarandeos y sacudidas, lo constatable es que, remedando a Galileo Galilei, "sin embargo, se mueve". La economía europea sigue por ahora en tasas positivas. Alemania, muy afectada por su dependencia energética de Rusia, acaba de eludir el estancamiento con un avance mínimo del 0,1% trimestral tras la revisión del dato del segundo trimestre. EE UU ha entrado en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de retroceso), pero la caída entre abril y junio ha sido menor que la anunciada inicialmente, otros indicadores muestran aún pujanza, y el debilitamiento de su producto interior bruto (PIB) está lastrado por hallarse en una fase más avanzada de la recuperación, por una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal más temprana, más rápida y más intensa que las de otras áreas monetarias, y por la apreciación consiguiente del dólar con su mayor tipo de cambio en veinte años frente a una cesta amplia de divisas.

En el caso de España, mantiene el crecimiento, aunque es uno de los tres países de la UE que aún no recuperó el volumen de PIB de 2019, previo a la pandemia. Está a 2,6 puntos de lograrlo. Se ha dicho por ello que está siendo la economía del área más lenta en la recuperación. En realidad, no es tanto esto como que viene de mucho más abajo. Los confinamientos de 2020 golpearon mucho más a España que a otros países por las peculiaridades estructurales de la economía nacional, entre ellas su altísima dependencia del turismo (superior a la de otros países mediterráneos), el desproporcionado peso de la hostelería y la preponderancia –muy superior a la europea– de las microempresas, entre otros rasgos específicos. En consecuencia, España se hundió el 10,8% en 2020 cuando la UE lo hizo el 5,88% y la eurozona, el 6,34%.

El año pasado, en la salida de la recesión, España sí reaccionó con menos fulgor (se recuperó el 5%, dos décimas menos que el promedio europeo), pero este año, con los datos del segundo trimestre (últimos disponibles), la economía española es la cuarta más dinámica de la UE tanto en tasa intertrimestral (1,1% frente al 0,6% de media europea) como en tasa interanual (6,3% frente al 4% de la UE y 3,9% de la eurozona), y la de mejor comportamiento entre los grandes países del continente.

Las previsiones de los principales centros de predicción públicos y privados apuntan a que, a causa de la desaceleración generalizada que están experimentando todas las economías, España termine el ejercicio con un crecimiento menor (entre el 4% y el 4,4%), salvo que un deterioro acelerado del contexto general derrumbe aún más estas expectativas.

En la etapa de crecimiento posterior a la Gran Recesión de 2008-2014, y sin el acopio de avatares que golpean ahora de modo incesante a la economía global, España nunca alcanzó el 4% de crecimiento anual. En el mejor ejercicio (2015) se quedó en el 3,8%, lo que permite poner en proporción y valorar en su justa medida la tasa de recuperación de este año y el 5% de avance en 2021.

La aceleración del crecimiento español en el segundo trimestre (mejoró nueve décimas en tasa trimestral) se fundamentó en el consumo privado, en la formación bruta de capital y en la demanda externa, con un gran crecimiento de las exportaciones, que, si bien tuvo el apoyo de un euro débil, contó con el viento en contra de un tasa de inflación superior a la media europea (por sus rasgos estructurales, España es el octavo país más inflacionario de la eurozona y el decimocuarto de la UE), lo que resta competitividad al país en su principal mercado de exportación: la UE es el destino el 60% de nuestras ventas en el exterior.

Síntomas de dificultad.

El fin del verano y de la temporada turística va a actuar como prueba de fuego para la economía española. Pero aún lo va a ser más a medida que se acerque el invierno, cuando se verifique el grado de abastecimiento de gas en Europa en la medida en que Vladimir Putin consuma o no el bloqueo de los flujos como medida de presión a la UE por su apoyo a Ucrania.

Aunque España tiene una limitada exposición directa a los suministros energéticos rusos y una alta capacidad de sustitución y de diversificación de países proveedores por su despliegue de plantas regasificadoras, la economía española es muy vulnerable a los precios energéticos: es una economía muy intensiva en consumo energético por unidad de PIB y además sigue siendo altamente dependiente del exterior pese al gran esfuerzo realizado en el despliegue de fuentes renovables.

La llamada "excepción ibérica" que los gobiernos de España y Portugal lograron arrancar a sus socios de la UE, y que permite a ambos países desacoplar parcialmente la formación del precio mayorista de la electricidad de la cotización del gas, está siendo un éxito (España ha llegado a pagar la electricidad en la última semana a un elevadísimo precio de 318 euros el megavatio, pero muy por debajo de los 699 euros en Alemania y los más de 700 en Italia y Francia), aunque no lo suficiente para impedir que la fortísima carestía internacional del gas (esta semana superó los 339 euros por megavatio en el mercado TTF holandés, de referencia en Europa, frente a los 205 en España y los 20 euros de un año antes) se traslade a los precios internos de la energía, lo que resta poder adquisitivo a los ciudadanos, impulsa la inflación de bienes y servicios, y deteriora la cuenta de resultados de las empresas, en especial las de alto consumo energético.

La pérdida de pulso en la creación de empleo en la segunda quincena de julio y el anuncio de que en agosto (como es habitual) también se perderá ocupación han arrojado sombras de dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación.

Pese a las gravísimas dificultades internacionales vividas entre 2020 y 2022, el mercado laboral español está en niveles récord por afiliación (el máximo histórico se alcanzó en junio) y a 42.600 ocupados de distancia de la mayor cifra de empleo de la historia en términos de la EPA (encuesta de población activa), que se alcanzó en el tercer trimestre de 2007, antes de la crisis financiera.

España logró hace un año recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia y desde entonces creó 700.000 puestos de trabajo adicionales, de ellos 300.000 desde el estallido de la guerra, cuando todos los presagios apuntaban a graves dificultades para sostener el dinamismo.

Haber recuperado la cifra de empleo de 2019 sin que aún lo haya hecho el producto interior bruto entraña una pérdida de productividad, por lo que no cabía esperar que esa dinámica pudiera prolongarse de modo indefinido, y más cuando algunos sectores empiezan a tener dificultades para encontrar personal cualificado acorde con sus necesidades, y sobremanera cuando los pronósticos de crecimiento (aunque aún positivos) han sido revisados sucesivas veces a la baja para España y Europa.

Todo ocurre además cuando existen temores de que Rusia obligue a racionar la energía en algunos países del centro y este europeos (lo que disparará aún más su carestía, y podría forzar paradas productivas que agudizarían los problemas de suministros) y cuando la subida de tipos de interés está lejos de haber finalizado, como evidenció este viernes el presidente de la Reserva Federal de EE UU, Jerome Powell, en la cumbre monetaria de Jackson Hale.

Pese a ello, y aun cuando el euríbor está en máximos desde abril de 2012, la morosidad bancaria sigue muy contenida (ha bajado al 3,8%, la menor tasa desde diciembre de 2009), aunque nada impedirá un repunte raudo si las dificultades se extremasen. Y esto pese a que las tasas oficiales y los tipos de mercado siguen siendo acusadamente negativos en términos reales, una vez descontada la inflación. Las autoridades monetarias entienden por ello que aún se está lejos de haber alcanzado la tasa neutral: aquélla que ni acelera ni frena el crecimiento.

Predicciones.

Aunque la producción industrial continuó al alza en España en junio (último dato disponible), con un crecimiento del 6,4%, los datos conocidos este mes de los gestores de compras (PMI), un indicador adelantado considerado muy fiable, apuntan a una contracción de la actividad manufacturera, lo que también se ha constatado en Alemania y Francia. Y el índice compuesto de indicadores líderes (ICL) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que también anticipa tendencias, apunta a unapérdida de impulso en la mayoría de las grandes economías, incluida la española.

Sin embargo, y pese a los nubarrones que se atisban en el horizonte, las predicciones económicas difundidas hasta ahora siguen dando, tras sus últimas actualizaciones en julio y agosto, tasas positivas para España y la generalidad de los países europeos. Ninguna predice por ahora retroceso ni estancamiento. La Comisión Europea cree que España será el octavo país de la UE que más crecerá este año (tras Portugal, Eslovenia, Irlanda, Hungría, Polonia, Malta y Grecia), la OCDE situó en junio a España como la segunda economía que será más dinámica tras Portugal al cierre del ejercicio y el Fondo Monetario Internacional (FMI) atribuyó en julio a España el mayor crecimiento para este año entre las grandes economías.

El Bundesbank (el banco central alemán) no descarta el riesgo de recesión para su país y varios miembros del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), caso de Isabel Schnabel y Fabio Panetta, tampoco excluyen esta posibilidad para la eurozona. Pero Margarita Delgado, subgobernador del Banco de España, aunque admite el riesgo de enfriamiento de la economía española y no niega la posibilidad de retroceso en alguno de los dos trimestres pendientes, rechazó la eventualidad de un hundimiento de la economía: "Nosotros", dijo, "no vemos en el horizonte inmediato una recesión en España ni muchísimo menos".

La experiencia indica, sin embargo, que la economía tiene una gran capacidad para virar con rapidez si las circunstancias lo propician, como se evidenció en 2008, con el raudo deterioro "al final de la escapada" de la gran burbuja de crédito e inmobiliaria, y como se vio en la segunda mitad de 2020, con el relanzamiento repentino en cuanto se pusieron fin a los confinamientos.