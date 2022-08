La inflación baja cuatro décimas, pero sigue por tercer mes por encima del 10%

La inflación bajó en agosto en España cuatro décimas y se situó en el 10,4%, según el dato adelantado, facilitado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que deberá ser confirmado el 13 de septiembre. Se trata de la primera vez desde el pasado mes de abril que el índice de precios de consumo (IPC) retrocede mensualmente y desacelera en tasa interanual. Pese al recorte, atribuido fundamentalmente a la relajación de los precios de los carburantes, la inflación se mantiene por tercer mes consecutivo por encima del 10% y cierra agosto en su segundo valor más elevado (tras el de julio) desde septiembre de 1984.

La inflación en Asturias durante el mes de agosto no se conocerá hasta dentro de trece días. En lo que va de ejercicio, el nivel general de precios se ha mantenido en la región entre una y tres décimas por debajo de la tasa nacional, salvo en abril, cuando empató con la media española, y el mes pasado, cuando por vez primera la carestía superó en el Principado en tres décimas a la española (10,8%) y se situó en el 11,1%. Desde 2014, con el fin de la última crisis financiera, y con la única salvedad de 2016, Asturias ha sido una o dos décimas menos inflacionaria que el promedio nacional en variación media anual.

El leve descenso del índice general de precios en 0,4 puntos en España se vio ensombrecido por el comportamiento de la llamada inflación subyacente, que excluye por su mayor volatilidad los precios de la energía y los productos alimentarios no elaborados. Esta inflación (también denominada básica, y que refleja la tendencia de fondo de los precios) continuó al alza por decimoquinto mes y sumó 0,3 puntos porcentuales, situando su índice en el 6,4%, el más elevado desde enero de 1993. Este comportamiento de la inflación subyacente está reflejando la transmisión de la elevada carestía de la energía y los alimentos en los últimos meses, y a causa de la guerra en Ucrania, a otros sectores y componentes del IPC.

Según el INE, a la bajada de cuatro décimas de la inflación general han contribuido de modo positivo la bajada del precio de los carburantes (sobre todo, de la gasolina, dado que el gasóleo ha vuelto a recuperarse desde mediados de mes) frente al encarecimiento que registraron en agosto de 2021. También ha influido, aunque menos, los combustibles líquidos, con un descenso mayor al de hace un año. A la inversa, la electricidad, la alimentación, la restauración y los paquetes turísticos presionaron al alza los precios.

La inflación "ha empezado a moderarse y en principio seguirá en esa senda descendente por los carburantes y las medidas aprobadas por el Gobierno", dijo la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien sostuvo no obstante la necesidad de ser aún "prudentes" y mantener la "cautela". En similares términos se expresó la ministra portavoz del ejecutivo, Isabel Rodríguez, al término del Consejo de Ministros.

La evolución de la inflación podría seguir una tendencia de relajación gradual por establecerse a partir de ahora la comparativa interanual con el segundo semestre de 2021, que fue inflacionista a causa de la energía. También por las medidas de ahorro energético que va a adoptar Europa, la subida de tipos de interés y el efecto disuasorio de la subida de precios en la demanda interna, aunque ayer Alemania anunció una subida de 4 décimas de su IPC, hasta el 7,9%. Pero todo ello dependerá de lo que haga Rusia con la energía. Hoy se detendrá el gasoducto Nord Stream I para supuestos trabajos de mantenimiento durante tres días. De no reabrirse en ese plazo, como teme la Unión Europea, podría verse más remontadas de la energía. La inflación, en récord de 40 años en Europa y EE UU, lleva 17 meses por encima del 2%, objetivo del Banco Central Europeo.

Agosto fue el mes con la luz más cara de la historia y hoy marcará el segundo precio más alto

La electricidad volverá a subir hoy el 3,69% y situará su precio en el mercado mayorista en los 476,39 euros por megavatio / hora, el segundo más alto de la historia (solo inferior al récord histórico de 544,98 euros del 8 de marzo) y el mayor desde la entrada en vigor el 15 de junio de la llamada "excepción ibérica", el mecanismo que topa el precio del gas en la subasta eléctrica en España y Portugal y que ambos gobiernos lograron arrancar de la Unión Europea. Sin la "excepción ibérica", el precio mayorista se situaría hoy en los 533,46 euros. Aun así, hubiera sido más barato que los precios de otros países: 612,36 euros en Italia, 604,5 en Alemania y 604,49 euros en Francia. El precio español (476,39) incluye el resultante de la subasta (187,30) más la compensación (289,09) a los ciclos combinados por el diferencial entre el tope al precio del gas y el coste real de esta energía. Agosto fue el mes con la electricidad más cara de la historia en España (307,80 euros de media, el 20% más que en julio), aunque inferior a los precios vigentes en Italia (543,15), Alemania (465,18), Francia (492,4 euros) y otros países europeos.

Los bienes de exportación e importación se abarataron en julio, aunque siguen disparados

El índice de precios de los productos de exportación se redujo en España en 2,9 puntos en julio y el de los de importación lo hizo en 1,2 puntos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ambos casos, las tasas anuales siguen en niveles muy elevados (18,9% y 29,2% respectivamente) y aún es prematuro para saber si su comportamiento en el mes pasado supone o no un cambio de tendencia en la pulsión alcista que se vive en los últimos meses en tasas no vistas en cuatro décadas. En el caso de los precios de exportación, es la primera vez que se contraen desde la pandemia de 2020, pero los de importación siguen una senda de alivio desde abril con la excepción de su repunte en junio. El índice de precios industriales del mercado exterior e interior suma cuatro meses a la baja y cerró en julio en el 33,5% tras caer 2,8 puntos. En exportación bajaron los precios de bienes intermedios, energía y bienes de equipo, y se encarecieron bienes de consumo no duradero. En importación bajaron los bienes intermedios y subieron energía, bienes de consumo no duradero y bienes de equipo.