La gran industria asturiana recibirá más ayudas para compensar el coste de la luz

La industria electrointensiva recibirá más ayudas para compensar el elevado coste de la energía. Laministra de Industria, Reyes Maroto, anunció ayer en Santander que el plan de contingencia que el Gobierno ha empezado a negociar con diversos sectores e interlocutores para lograr el ahorro del 7% de la energía que se ha comprometido a ejecutar con los socios de la UE y la Comisión Europea incluirá nuevos apoyos para la industria electrointensiva con el fin de atenuarles el impacto de la carestía energética. Serán, dijo, "medidas de acompañamiento específicas" para este tipo de plantas en las que el consumo energético llega a representar –caso de las hiperelectrointensivas, como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y otras– el 50% de sus costes.

La ministra no fue más precisa y fuentes ministeriales consultadas tampoco avanzaron ni la naturaleza ni la intensidad de estas ayudas, que se sumarán, dijo Maroto, a las ya adoptadas, como "los 244 millones por subvenciones de CO2, la suspensión del impuesto del 7% de la electricidad y la reducción del impuesto de la producción (del 7% al 5%)". "En total, el Gobierno ya ha ayudado con más de 480 millones de euros a esta industria", dijo la ministra.

Maroto ha convocado el lunes al sector para hablar de la medidas de ahorro energético. El plan de contingencia deberá remitirse en los próximos días a Bruselas. El conjunto de los 27 países de la UE deben reducir el 15% el consumo de energía. A España y Portugal se les permite reducir sólo el 7%.

Precio final a la industria

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), de la que forman parte las grandes plantas electrointensivas asturianas, informó de que, con datos hasta anteayer, la industria electrointensiva española ha pagado un precio final de 287,30 euros como media por megavatio/hora, por debajo de los 405,10 euros de promedio en Alemania, que era uno de los países tradicionalmente más baratos con los que AEGE suele establecer la comparativa. Sin embargo, la industria electrointensiva francesa se mantiene en términos más ventajosos que la española. A pesar de que el precio mayorista de la electricidad está siendo mucho más caro en el país vecino (492,4 euros de media en agosto frente a 307,80 en España), la gran industria francesa, favorecida por la tarifa AREHN, pagó de media en lo que va de año 198,26 euros por megavatio, el 30,9% menos.

Pertes

Reyes Maroto confirmó ayer que el Gobierno publicará este mes las primeras convocatorias de los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de apoyo a la industria agroalimentaria y a la naval.

Arcelor no reabre Sestao

El empeoramiento de las expectativas del mercado siderúrgico europeo, que anticipó la semana pasada la patronal europea del acero (Eurofer), con riesgo –dijo– de una "moderada recesión" en el sector este año, ha empezado a constatarse en España. ArcelorMittal, titular de las plantas siderúrgicas asturianas, no reactivó ayer, en contra de lo que estaba previsto, la acería compacta de Sestao (Vizcaya) tras su parada veraniega para acometer trabajos de mantenimiento. La empresa no precisó en qué plazo de tiempo podría reabrir la planta, con casi mil empleos. De momento, no hay fecha prevista para reanudar su producción. La medida no afecta a otras instalaciones de la multinacional en el País Vasco.

La siderurgia europea afronta una caída aparente de la demanda de acero y el aumento de las importaciones de países extracomunitarios pese a la protección natural del mercado interior y la mejora de la competitividad de las acerías de la eurozona que entraña la depreciación actual del euro. A estas dificultades se suma, por el lado de los costes, la creciente carestía de la energía, aunque en la decisión de la multinacional parece que han sido mucho más decisivas los problemas de demanda.

Algunas fábricas de automóviles están parando por nuevos estrangulamientos en los suministros de microchips y otros componentes críticos, y la elevada incertidumbre existente sobre la evolución de la economía en los próximos meses en función de cómo evolucionen la inflación, los tipos de interés, la actividad económicas y las represalias energéticas de Rusia a la Unión Europea, está frenando los pedidos de algunos sectores consumidores de acero. Michelin, fabricante de neumáticos para automoción y otos sectores, anunció que parará su fábrica de Vitoria cuatro fines de semana en septiembre y octubre por la caída de los pedidos. La medida afectará a 1.340 trabajadores.