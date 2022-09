ArcelorMittal anunciará más recortes en sus fábricas de acero plano de Francia

El viernes anunció medidas similares en sus plantas alemanas de Bremen, Hamburgo, Duisburg y Einsenhüttendtadt, así como en el complejo fabril de Dunkerque (Francia), y para el martes se prevén nuevos anuncios de recortes que afectarán a al menos sus instalaciones de Florange, en la región francesa de Lorena, con 2.000 empleados.

La multinacional dijo que el plan de adaptación a la difícil situación económica del sector siderúrgico europeo se aplicará en sus "plantas de acero plano en la mitad norte de Francia" y que, tras la comunicación el viernes a los sindicatos de Dunkerque de las medidas específicas para este emplazamiento fabril, seguirán próximas reuniones con los comités sociales y económicos del resto de las factorías de productos planos afectadas en la mitad septentrional del país para anunciarles el ajuste que se adoptará en cada una de ellas.

En el caso de Asturias también se sabe que la parada de uno de los dos hornos altos de Gijón (los dos únicos existentes en España) afectará fundamentalmente a la acería y a la división de productos planos de Avilés (incluido el tren de chapa gruesa de Gijón), mientras que el área de productos largos de Veriña (carril y alambrón), con su actividad ya mermada en los últimos tiempos, pero con pedidos en vigor, podría eludir los efectos del apagado del horno.

En Alemania, por el contrario, las medidas afectarán, entre otras instalaciones, tanto a uno de los hornos altos del complejo de acero plano de Bremen como a la instalación de reducción directa de hierro (DRI) de la fábrica de productos largos de Hamburgo. Esta planta ya había reducido su actividad el 80% por los costes energéticos.

El comité social y económico (CES) del complejo siderúrgico de Florange, en el valle de Fensch, ha sido convocado para pasado mañana con carácter extraordinario y se prevé que su dirección comunique en ese encuentro a la representación sindical los planes para sus instalaciones. El sindicato CGT y su secretario general en la planta de Florange, Lionel Burriello, ya anunciaron su rechazo a asumir sacrificios.

ArcelorMittal cuenta con siete factorías y otras instalaciones de productos planos en la mitad norte del país, dependientes de la filial ArcelorMittal France: Dunkerque, Mardyck, Desvres, Montataire, Florange, Mouzon y Basse-Indre, además de un centro administrativo y comercial en Saint Denis. La compañía sugirió que todas ellas podrían tener que asumir reducciones de producción.

Se desconoce si la filial que opera en la mitad sur del país (ArcelorMittal Méditerranée), y que cuenta con dos factorías, tomará o no medidas similares. También se especula con que la compañía podría tomar decisiones similares en otros países, caso del Este europeo.

Tanto en Francia como en Alemania la compañía ha invocado como causas de los ajustes los factores adversos que ya habían sido denunciados días atrás por la asociación patronal europea del acero (Eurofer), que auguró una posible "recesión moderada" en el sector. Se trata de una combinación perversa de caída de los pedidos y del consumo aparente de acero que afecta al sector siderúrgico europeo, la continuidad e incremento de las entradas de productos extracomunitarios a bajo precio y que no están obligados a asumir los costes de los derechos de emisión de CO2, la carestía de estos créditos de carbono y el alza disparatado de los precios de la energía en la UE, lo que amenaza con agravarse una vez que Rusia no reabrió ayer el gasoducto Nord Strem I tras la parada de tres días que la empresa gasista rusa Gazprom atribuyó a necesidades de mantenimiento. La decisión apunta a un propósito de cancelar con carácter definitivo el principal tubo de suministro de gas ruso hacia Europa y por el que fluye directamente hacia Alemania.

Para acometer los ajustes, la sociedad ArcelorMittal France alegó "la fuerte ralentización de la demanda en los mercados siderúrgicos" y "la subida de los costes de la energía y del CO2", que "está degradando nuestra competitividad frente a las importaciones de fuera de Europa, así como a las exportaciones" europeas al exterior del área.

La filial alemana ArcelorMittal Germany recurrió a los mismos argumentos y advirtió que "los continuos altos costes del CO2 en la producción de acero hace que las medidas de salvaguardia de la UE sean ineficaces". Los derechos de emisión, que cotizaban a 33,4 euros por tonelada de CO2 en enero de 2021, se pagan ahora a 79,3 euros.

El director general de ArcelorMittal Hamburg, Uwe Braun, dijo el viernes que "el precio extremo del gas y la electricidad hace que sea imposible para nosotros continuar operando de manera rentable". Y Reiner Blaschek, director ejecutivo de AcelorMittal Germany y responsable de la planta de Bremen, sostuvo que "con un aumento de diez veces en los precios del gas y la electricidad, ya no somos competitivos en un mercado que está abastecido en el 25% por importaciones". El Gobierno alemán aplicará desde octubre un impuesto sobre el gas, lo que, según Blaschek, aún lo hará todo más difícil.

De los tres países en los que ArcelorMittal ha anunciado recortes de producción y paradas de instalaciones, España es el único en el que la empresa no menciona el coste de la energía, aunque sí el del CO2 como causante de la decisión de parada de instalaciones. Fuentes de la multinacional explicaron que el factor determinante en España "no es tanto la energía", por más que siga siendo muy cara, como "la situación del mercado", con la caída de la demanda y la entrada simultánea de importaciones. Y alegaron que en este momento, y a efectos de competitividad, el coste energético empieza a ser más gravoso en otros países con los que compiten las plantas de Asturias.

La carestía de la electricidad y el gas, aunque elevada, se ha desacoplado en España de la referencia europea (el TTF holandés) y, en general, el precio ibérico (Midgas) se mueve por debajo.

La electricidad, y tras la aprobación de la "excepción ibérica", ha llegado a marcar niveles máximos en el mercado mayorista, pero muy por debajo de los que rigen en otros países europeos, aun cuando el precio español incluye la compensación a las centrales de ciclo combinado por la diferencia entre el coste reconocido del gas (que ha sido limitado por la intervención política en tanto quer fuente para la generación eléctrica) y su precio real en el mercado. Aun así, el megavatio se pagará hoy en España a 192,4 euros frente a 242,7 en Alemania, 257,5 en Reino Unido, 322,7 en Francia y 395,2 en Italia, lo que evidencia que la "excepción ibérica" está aliviando la situación en términos comparados.

La patronal española de las industrias de gran consumo energético (AEGE) estimó en su último boletín que el coste medio del megavatio para la industria electrointensa hasta el 30 de agosto está en 287,3 euros, por encima de Francia (198.26) pero por vez primera por debajo de Alemania (405,1 euros).

Fade pide medidas a la UE y la eurodiputada Susana Solís demanda modificar el mercado

La UE espera que Rusia respete los contratos de aprovisionamiento de gas (incluido el suministro por el gasoducto Nord Stream I), pero está preparada para «reaccionar» ante el desafío si no lo hace, dijo el titular de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni. Enel mismo sentido se expresó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Mientras tanto, crecen las reclamaciones nacionales a la Comisión para que intervenga el mercado energético y frene la escalada de precios. Ayer lo hizo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que se aplique la reforma que su Gobierno pide a la UE desde hace un año, y también el jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, quien demandó una respuesta urgente de Europa. La patronal asturiana (FADE) emplazó a presionar a la UE para que aplique el «ajuste en frontera» que encarezca las importaciones de acero extracomunitaria que no cumpla los estándares ambientales, prolongar los derechos gratuitos de emisión y acelerar la aprobación de los proyectos de descarbonización y la entrega de los fondos europeos para acompañar tales inversiones. ArcelorMittal pretende invertir con ese fin 1.000 millones en Asturias y aspira a captar 500 millones de fondos europeos para este proyecto. La eurodiputada asturiana de Ciudadanos Susana Solís señaló que «modificar el mercado eléctrico europeo es una necesidad, no un capricho». «El desacople del gas con el precio de la energía es una medida ineludible, pero hay que ver con lupa cómo. Mi propuesta apunta a un desacople temporal que se active cuando el precio del gas alcance cotas excepcionalmente altas». «Para que el mercado eléctrico europeo se ajuste a los tiempos debe respetar», dijo, «que el gas pierda peso en el precio y que las renovables no se vean afectadas. Y en este escenario, la apuesta por la energía nuclear es evidente. Todos los países europeos, y en especial España, deben alargar la vida útil de sus plantas al máximo».