Arcelor asegura que la parada del horno "no pone en entredicho" la acería verde

La anunciada parada durante tres meses de uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal en Asturias se debe "a una situación puntual del mercado" y "no pone en entredicho, para nada, los planes futuros de descarbonización de la compañía", que incluyen inversiones de mil millones para lograr la fabricación de acero verde en Gijón. Lo aseguró Carlos Ortega, director de energía y cambio climático de ArcelorMittal España.

Ortega calificó de "ajuste temporal" la parada del horno alto A de Veriña a partir del día 28 y lo achacó a la "debilidad" del mercado de productos siderúrgicos. "La alta inflación y los altos precios de la energía hacen que se produzca una reducción de confianza en los clientes y todo ello lleva a que se tenga una demanda débil que en Europa se une a un exceso de importaciones de acero que complican la situación y la competitividad de nuestras plantas", explicó Ortega, que a esa situación añadió "los costes climáticos", es decir, el precio de los derechos de emisión de CO2. "La industria europea tiene que hacer frente a unos costes de protección climática que no tienen réplica en otras industrias de fuera de Europa y para situaciones como la que estamos viviendo sería muy de agradecer que la UE implementase el mecanismo de ajuste en frontera, tasas que igualasen el terreno de juego", destacó el directivo de ArcelorMittal España.

Ortega destacó que Arcelor emite en Asturias entre 7 y 8 millones de toneladas de CO2 al año y que el precio de la tonelada en el mercado de derechos ronda los 90 euros. Los derechos gratuitos ya no cubren todas las emisiones y "por cada millón de toneladas para el que no tenemos derechos de emisión gratuitos supone un extracoste de 90 millones de euros", resaltó Ortega. Añadió que la parada del horno alto A de Veriña "no pone en entredicho, para nada, los planes de descarbonización" de la compañía en Asturias. "Yo diría que lo único que hace es reforzarlos porque pone de manifiesto la necesidad abandonar el actual modelo", destacó.

Ortega participó ayer en un mesa redonda sobre industria y energía, organizada por UGT Asturias, junto a José Manuel Pérez, director de regulación de Hidrógeno de EDP, que destacó que la compañía energética pretende tener instalados en Asturias 100 megavatios de producción de hidrógeno en 2026 como primera fase de un plan que "multiplicaría por diez" esa cifra.

