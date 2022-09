Barbón exige frenar la entrada "indignante" en la UE de acero que no asume el coste del C02

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, exigió ayer a la Unión Europea una actuación inmediata para frenar la entrada "indignante y frustrante" de acero extracomunitario que no cumple con las estándares y costes ambientales en los que incurre la siderurgia europea, y demandó a ArcelorMittal que pacte con los sindicatos las condiciones laborales por el cierre temporal del horno alto A de Gijón, cuya "suspensión", dijo en la inauguración de la Escuela de Verano de UGT, debe prolongarse "sólo el tiempo exacto necesario". La compañía prevé que su parada se extienda entre el próximo día 28 y el 31 de diciembre.

Barbón sostuvo que "la tardanza de la UE" en aprobar el "imprescindible" arancel ambiental u "otro mecanismo de ajuste en frontera" "está perjudicando a toda la siderurgia europea, incluidas las instalaciones de Avilés y Gijón", cuya "consolidación", sostuvo, dependerá de que se acometa el plan de descarbonización: "Es la única puerta al futuro", sentenció.

A juicio del presidente del Principado, "la UE debe tomarse más en serio la defensa de su industria, reaccionar con más rapidez y coraje y aprender las lecciones de las crisis". "Resignarse a la dependencia militar, energética e industrial nunca puede ser una opción", dijo.

El secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, que defendió el "marco comunitario" para afrontar los desafíos europeos, reclamó a la UE una industria farmacéutica europea común, profundizar en la política agraria y desarrollar una política industrial, y constató la proclividad de los españoles a un mayor acercamiento a la OTAN ante la amenaza rusa y otros desafíos globales. El máximo dirigente de UGT defendió un "aumento del presupuesto de defensa y del gasto militar", a condición de que se financie con recursos nuevos y no detrayéndolos de las políticas sociales u otras, y llamó a "un gran acuerdo para el desarrollo de la industria de armamento en España" con el fin de mejorar la defensa, crear empleo e impulsar el progreso tecnológico.

Barbón justificó el apoyo a Ucrania para evitar que le ocurra lo que le pasó a la II República española cuando las democracias se inhibieron en vez de respaldarla en 1936, demandó que Europa no "abdique de la lucha contra el cambio climático", aunque algunos países tengan que "ralentizar el ritmo de descarbonización"; responsabilizó a las políticas de austeridad del "auge de los populismos", afeó a la derecha que –salvo el PNV– no haya apoyado el decreto de ahorro energético ni la "excepción ibérica", y respaldó al Gobierno de Pedro Sánchez por su "audacia para tomar decisiones eminentemente sociales" y por su "capacidad para coprotagonizar la respuesta de la UE en uno de los momentos más graves desde su constitución".

Pepe Álvarez y el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, reclamaron, en línea con lo que ya anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "se empiece a controlar el mercado e intervenir precios a bienes de primera necesidad", la subida de los salarios y actualización de salario mínimo, así como del Iprem, y la jornada de 32 horas semanales, lo que contribuiría, dijo Lanero, al ahorro energético si se produce lo mismo con menos presencialidad. Lanero se inclinó por "un otoño de entendimiento" con la patronal (y también entre los partidos entre sí) más que por un "otoño caliente", pero tanto él como Álvarez reiteraron que habrá movilizaciones si persiste el inmovilismo patronal en la negociación colectiva. Álvarez llamó a la estructura sindical a no aceptar convenios sin cláusula de revisión. "No pedimos subidas del 10,4% como la inflación, pero no podemos aceptar incrementos del 2% sin cláusula para recuperar la capacidad adquisitiva perdida". Llamó a los cuadros sindicales a coordinar las protestas por los convenios bloqueados y dar "visibilidad" al problema.

Álvarez pidió un "fondo de rescate de las familias" que impida "a toda costa" nuevos desahucios por la subida de tipos y evite otra crisis bancaria, y demandó la continuidad de los contrato-relevo, una nueva ley de prevención de riesgos laborales, la defensa de la política tributaria ("sin impuestos no hay derechos") y un reforzamiento de las plantillas de inspectores fiscales y de trabajo. Álvarez ensalzó los logros de la última reforma laboral.