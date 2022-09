El BCE se debate entre subir 0,5 o 0,75 puntos los tipos: ¿Qué consecuencias implica?

Semana clave para el futuro inmediato de la zona euro, con el riesgo de recesión pendiendo sobre su economía. El Banco Central Europeo (BCE) sorprendió a finales de julio con una subida de los tipos de interés para combatir la espiral inflacionista de 0,5 puntos, es decir, el doble de lo que había anticipado en su reunión de junio, el mayor alza en más de dos décadas y la primera en 11 años. El consejo de gobierno de la autoridad monetaria se vuelve reunir este jueves para aprobar un nuevo encarecimiento del precio del dinero y, por los mensajes que han ido transmitiendo sus miembros en las últimas semanas, el debate está entre volver a hacerlo en 0,5 puntos o llegar a los 0,75 puntos por primera vez desde que comenzó a fijar los tipos en enero de 1999.

¿Por qué actúa el BCE?

El principal mandato del BCE es lograr que el IPC de la zona euro se sitúe en el 2% a medio plazo. La inflación actual, sin embargo, está muy lejos de ese objetivo y sus perspectivas son cada vez peores. Los precios alcanzaron en agosto un nuevo máximo histórico del 9,1%, desde el 8,9% de julio. El banco central va a presentar sus nuevas previsiones de inflación el jueves, pero en las de julio ya estimó que el IPC estaría ligeramente por encima de su objetivo al cierre del escenario de tres años sobre el que basa sus decisiones (6,8% en 2022, 3,5% en 2023 y 2,1% en 2024). Es muy probable que se revise al alza dichas previsiones, ya que los precios de la energía y los alimentos siguen disparados, la amenaza del corte del suministro del gas ruso a Europa parece estar materializándose, y la inflación cada vez es más persistente y más extendida a diversos productos y servicios. Cuánto más se aleje la inflación de 2024 de su objetivo del 2%, más presión tendrá el BCE para subir tipos y tratar de reconducirla hacia ese nivel.

¿Por qué subir tipos sirve para combatir la inflación?

Las subidas de tipos sirven para enfriar el alza de los precios al encarecer la financiación a Estados, empresas y familias, frenando con ello la demanda. En realidad son más efectivas cuando se producen como respuesta a un recalentamiento de la economía (fuerte gasto e inversión), mientras que su efectividad es más limitada cuando los precios suben por otros motivos no intrínsecos a la actividad económica, como el actual encarecimiento de la energía. Sin embargo, son la principal arma que tienen los bancos centrales contra la inflación, de ahí que la hayan activado ante el elevado nivel de precios pese al coste económico que pueda suponer.

¿Por qué se debate entre 0,5 y 0,75 puntos?

En el consejo del BCE hay dos almas: los consejeros que defienden una interpretación flexible y amplia de su mandato que tenga más en cuenta la situación económica ('palomas') y los que abogan por ceñirse a su objetivo de lograr la estabilidad de precios ('halcones'). Los primeros han defendido en las últimas semanas una subida gradual de los tipos para permitir a los agentes económicos adaptarse progresivamente a la misma, modular el impacto en la economía, y tener más margen de actuación en caso de que las perspectivas del PIB y el IPC cambian de forma notable. Los segundos, sin embargo, abogan por ser más agresivos para reconducir las perspectivas de la inflación cuanto antes y mandar un mensaje contundente. Por ponerlo en perspectiva, el BCE ha bajado o subido tipos en 0,25 puntos en 26 ocasiones desde su creación, en 0,5 puntos en 13 ocasiones, y solo una vez en 0,75 puntos (y fue una bajada, no una subida, en 2008 tras la debacle de Lehman Brothers que disparó la Crisis Financiera Global).

¿Qué impacto puede tener en la economía?

Aunque el paro de la euro zona está en mínimos (6,6% en julio) y el PIB sigue creciendo (0,6% en el segundo trimestre), hay indicadores que apuntan hacia una recesión. El BCE es muy consciente de ello. "Hay fuertes indicios de que el crecimiento va a desacelerarse y no descartaría que entremos en una recesión técnica, especialmente si el suministro de energía de Rusia se interrumpe aún más", apuntó hace unas semanas Isabel Schnabel, una de los miembros más influyentes de su comité ejecutivo. Cuanto mayor sea la subida de tipos, mayor será el riesgo de que dicha recesión se produzca. Con todo, el banco central estima que, de materializarse, no será muy pronunciada. "No veo ningún indicio de una recesión profunda y prolongada en estos momentos", añadió la economista alemana. Ello implica que, a sus ojos, el BCE tiene margen para subir tipos de forma más pronunciada que si fuese previsible una recesión más grave.

¿Qué implica para los hogares?

Las subidas de tipos encarecen la financiación que captan hogares, empresas y Estados para sufragar sus gastos e inversiones. Los tipos oficiales, así, sirven de referencia para el resto de tipos de interés, como el Euribor, el indicador al que están ligadas la mayoría de hipotecas a tipo variable en España. El efecto comienza a notarse antes incluso de que los tipos oficiales suban. Los bancos centrales, así, suelen ir dando pistas por adelantado de sus próximos movimientos y el mercado también trata de anticiparse a ellos, lo que hace que los tipos privados suban o bajen antes de que lo hagan los oficiales. El Euribor, de hecho, comenzó a incrementarse a finales del año pasado, desde el mínimo histórico del -0,505% de noviembre al 1,249% del pasado agosto. En los primeros días de septiembre ya está por encima del 1,8%. Ello está encareciendo las cuotas de las hipotecas. Además, los créditos nuevos también se encarecen: el interés medio de las nuevas hipotecas ha pasado del 1,38% del cierre del año pasado al 1,8% en julio, mientras que el de los préstamos al consumo ha subido del 6,1% al 6,82%. En la medida en que el BCE suba más o menos los tipos (esos 0,5 o 0,75 puntos), la financiación de los hogares se encarecerá más o menos, sobre todo porque la subida de septiembre no va a ser la última, salvo sorpresa.

¿Y para empresas y Estados?

La financiación bancaria a las compañías se ha encarecido. El tipo medio de los nuevos créditos a empresas ha subido del 1,24% de diciembre al 1,67% de julio. El encarecimiento del precio oficial del dinero, sumado a que el BCE ha dejado de comprar deuda, también ha hecho más caras las colocaciones de títulos a los inversores en el mercado, lo cual es aplicable tanto a las compañías como a los Estados. El Tesoro español, por ejemplo, ha emitido este martes 4.650,51 millones de euros en letras a seis y 12 meses, con un tipo del 0,880% en el primer caso (en la subasta de agosto fue del 0,465% y en la de diciembre el -0,662%) y del 1,423% en el segundo (frente al 0,795% previo y el -0,595% de diciembre). En el mercado secundario (compraventas entre inversores), el interés exigido para adquirir bonos españoles a 10 años ha pasado del 0,578% de comienzos de año a rondar el 2,8%. Como en el caso de los hogares, en la media en que el BCE sorprenda al mercado con mayores subidas de tipos más se encarecerá la financiación de empresas y Estados.