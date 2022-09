El patrimonio de los millonarios ha aumentado con la pandemia.

El impacto del coronavirus no ha sido el mismo en el bolsillo de todos los murcianos. El parón de la economía en el primer año de pandemia no solo no llegó a mermar el patrimonio de los millonarios, sino que les permitió incrementar el valor de sus posesiones en casi 100.000 euros de media, según los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria. El importe medio de las fortunas que acumulan los ricos alcanzó los 3.639.845 euros, lo que sitúa a la Región en el cuarto puesto entre las comunidades autónomas. Además, el número de contribuyentes obligados a declarar el Impuesto de Patrimonio aumentó en casi un centenar y alcanzaba los 4.454 en 2020.

Murcia había ocupado el tercer puesto en patrimonio medio de los millonarios hasta 2019, pero el primer año de la covid-19 fue desplazada al cuarto lugar por Baleares, cuyos ricos han aumentado el importe de sus propiedades en 716.000 euros y rozan ya los cuatro millones de euros. Casi un centenar de contribuyentes entraron en la lista de los declarantes del impuesto Cataluña, que está en cabeza, con 80.150 declarantes que tienen un patrimonio medio de casi 2,7 millones, aportó en 2020 el 45% de la recaudación total del Impuesto de Patrimonio en toda España. Madrid, que no cobra Patrimonio, tiene 19.508 millonarios, pero el volumen que acumula cada uno de los ricos supera los 10,3 millones, la mayor fortuna de todas las comunidades. Los 4.454 contribuyentes de la Región que declaran el Impuesto de Patrimonio poseen una media de 3,6 millones de euros. No obstante, los murcianos que forman parte de ese selecto club deben contar al menos con unos bienes que sumen 700.000 euros. Los ricos que no alcanzan esta cifra en bienes inmuebles, acciones, joyas, vehículos, embarcaciones y aeronaves, obras de arte o antigüedades no están obligados a declarar este impuesto. Los declarantes suman un patrimonio total de 16.211 millones. La Región es la cuarta comunidad autónoma en la que más dinero acumulan El 77,33% de la riqueza declarada (12.536 millones) está invertida en participaciones empresariales y capital mobiliario, mientras que los bienes inmuebles representan solo el 16,70% (2.707 millones). Algo más de la mitad de los bienes pertenecen a los contribuyentes varones, que declaran 8.541 millones, mientras que las mujeres tienen 7.670 millones. Sin embargo, el patrimonio inmobiliario en manos de las mujeres resulta superior. Las millonarias murcianas poseen fincas por valor de 1.414 millones, lo que supone 122 millones más que los contribuyentes varones. También superan a los hombres en seguros y rentas. Sin embargo, el valor del capital mobiliario en manos de los varones (6.732 millones) supera al de las mujeres en casi 1.000 millones. El Impuesto de Patrimonio es uno de los tributos cedidos por el Estado a las comunidades, que establecen sus exenciones. Las fortunas de más de 30 millones se duplican en 10 años Los contribuyentes que declaran fortunas de más 30 millones en toda España se han multiplicado por dos en la última década, pasando de 352 declarantes en 2011 a 724 en 2020, según los últimos datos ofrecidos por la Agencia Tributaria. Sólo desde 2011, los ciudadanos que declaran grandes patrimonios han pasado de 352 a más del doble en 2020, con 724. La cifra de contribuyentes de Patrimonio pasó de los 212.284 de 2019 a los 218.991 en 2020, pese a la covid.