El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha tendido la mano a la CEOE y le ha pedido "día y hora" para reabrir la mesa de negociación del acuerdo salarial, bloqueada desde principios de mayo. El dirigente sindical ha ofrecido diferir parte de los incrementos salariales que se pudieran pactar en 2024 para facilitar el pacto, pero ha condicionado el mismo a que se mantengan cláusulas parciales de revisión salarial, para evitar una gran brecha entre los sueldos pactados y el incremento final del IPC a final de año. También ha pedido al Gobierno un salario mínimo de 1.100 euros para el 2023.

Patronal y sindicatos se han cruzado reproches durante las últimas semanas -con intervención a favor de las centrales de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz- sobre la responsabilidad de la ruptura de las conversaciones. Álvarez ha reiterado su oferta a la patronal, pero ha alertado de que en paralelo sigue coordinado calendario con CCOO para un otoño de protestas laborales.

"Hay tiempo, pero no hay mucho tiempo. No se van a firmar los convenios colectivos si no hay un acuerdo que permita que fluyan", ha alertado el líder de UGT este miércoles en un encuentro con periodistas. El dirigente sindical ha instado a los empresarios a escuchar su oferta para reanudar las conversaciones "si no queremos que este país entre en una espiral de conflictos que luego será difícil ponerle fin".

El acuerdo salarial o AENC es una especie de 'convenio de convenios' que las cúpulas de patronal y sindicatos pactan cada tres años. El último venció en 2020 y no ha sido renovado. Las negociaciones del nuevo AENC se truncaron dado el choque entre la demanda de las centrales de incluir cláusulas de revisión salarial, para añadir incrementos extras si el IPC se desviaba mucho de lo pactado, y el rechazo de la CEOE a las mismas.

"Ese acuerdo tiene que tener en cuenta la inflación", ha insistido Álvarez. La fórmula que ha planteado para desencallar la situación es la siguiente: fragmentar el pago de los incrementos salariales del 2024 en años posteriores. "Desde CEOE mantenemos nuestra disposición a seguir negociando como hemos demostrado ampliamente en los últimos años. CEOE nunca se ha levantado de ninguna mesa", afirmó la patronal en un comunicado la semana pasada.

También en materia de sueldos, el secretario general de UGT se ha referido a la mesa que se abrirá en noviembre en relación al salario mínimo interprofesional (SMI). Actualmente en 1.000 euros brutos al mes (en 14 pagas), ha demandado subirlo a 1.100 euros, aplicando una subida paralela al actual 10% de inflación.

Fondo de rescate para familias con hipotecas

El líder de UGT ha avanzado que desde el sindicato exigirán al Gobierno la creación de un fondo rescate para las familias con hipotecas. Aquellas con hipotecas a tipo variable actualmente comienzan a sufrir un incremento de costes a la hora de pagar su vivienda, fruto del alza del euríbor y el previsible crecimiento del mismo a corto y medio plazo dado el aumento de tipos por parte de los bancos centrales. Rescatamos a los bancos en la anterior crisis, ahora tenemos que rescatar a las familias", ha afirmado.

Álvarez ha valorado positivamente los primeros meses de vigencia de la reforma laboral y su efecto en el aumento de la estabilidad de los contratos. Este pasado mes de agosto, cuatro de cada 10 nuevos contratos fueron de corte indefinido, mientras el mismo mes del año pasado no llegaban a uno de cada 10. No obstante, también ha demandado doblar los recursos de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento íntegro de la normativa. "Podemos hacer unas leyes geniales, pero si no somos capaces de tener una inspección de Trabajo adecuada todo eso no nos llevará a ningún sitio", ha declarado.