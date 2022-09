Isabel Rodríguez: "El Gobierno respalda el proyecto de hidrógeno en Asturias"

"Asturias está llamada a jugar un papel fundamental en la transformación hacia una industria sostenible. La regasificadora de Gijón va a contribuir a la soberanía y autonomía energética europea, y el proyecto de hidrógeno verde de Asturias tiene también el apoyo del Gobierno de España", manifestó ayer en Oviedo la ministra de Política Territorial y portavoz del ejecutivo, Isabel Rodríguez.

La ministra, que intervino en la clausura de la Escuela de Verano de UGT Asturias, destacó la aportación de más de 850 millones ya realizada por el Consejo de Ministros a las industrias electrointensiva y gasintensiva, a las que ahora se sumarán, señaló, las empresas con sistemas de cogeneración, que pasarán a ser compensadas –al igual que ya lo eran las centrales de ciclo combinado– por la diferencia entre la remuneración máxima reconocida al gas natural que participa en la generación eléctrica y su coste real en el mercado, según desveló anteayer Pedro Sánchez en el Senado. Isabel Rodríguez destacó que esta medida también beneficiará a empresas asturianas, entre ellas, dijo, a las del sector lácteo.

Rodríguez tachó de "auténtico fraude" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hubiera exhibido el martes en el Senado un supuesto documento con sus propuestas para el ahorro energético y que hubiera dicho que se lo había hecho llegar al Gobierno. "No lo conocen ustedes y aún hoy no lo conocemos nosotros. No nos han enviado nada. Lo que mostró no era más que una carátula con un montón de folios en blanco". "No hay proyecto. Sólo hay críicas, críticas y críticas, y rechazo a las medidas que son buenas para los españoles", agregó.

El anuncio de la Comisión Europea de que se propone limitar los "beneficios extraordinarios" de las energías renovables y la nuclear, beneficiadas –en función del sistema marginalista europeo de formación de precios–por la elevada carestía del gas aun cuando no incurren en su coste (los llamados "beneficios caídos del cielo"), "evidencia", a juicio de la ministra portavoz, que el Gobierno español, que ya aprobó esa medida, "tiene un liderazgo claro en la política energética europea" y que "mientras la derecha adopta estas soluciones en la UE, Feijóo sigue aislado de Europa" con su rechazo a esas políticas. Rodríguez sostuvo que Sánchez también está asumiendo un papel relevante en la política europea sobre la guerra en Ucrania.

Frente a la ventaja electoral que las encuestas atribuyen al PP, Rodríguez se mostró confiada: "Los ciudadanos saben muy bien cómo este Gobierno ha tenido que hacer frente a una invasión de ‘cisnes negros’" –según la metáfora del estudioso libanés Nassim Taleb– "tales como la pandemia y la guerra de Ucrania", y que ha sido "este Gobierno el que ha defendido a la mayoría social frente a esas adversidades, con los ERTE, las subidas del salario mínimo, el ingreso mínimo vital, las becas, la reforma laboral pactada con los agentes sociales –y que está permitiendo convertir contratos eventuales en indefinidos–, las bajadas de impuestos a la energía, la bonificación de 20 céntimos en el combustible y otras medidas para que la crisis no la paguen los de siempre".

Mientras tanto, –acusó– el PP y otros grupos de la oposición "usan la guerra y antes la pandemia para atacar al Gobierno y meter miedo". "El discurso de Feijóo" el martes en el Senado "podría haberlo hecho", argumentó, su antecesor al frente del partido, Pablo Casado.

A juicio de la ministra portavoz, el PP siempre ha mantenido la misma estrategia: "Aznar acusando a Felipe González de ‘pedigüeño’" cuando estaba negociando los fondos estructurales europeos para España en la cumbre de la UE en Edimburgo; "Pablo Casado quejándose en la Unión Europea para dificultar la llegada de los fondos de recuperación europeos, y ahora Feijóo atacando ante la UE el tope al gas cuando Sanchez estaba negociando que se reconociera a España la ‘excepción ibérica’". Antes y ahora, según Rodríguez, la estrategia es la misma que expresó en mayo de 2010 Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda con Mariano Rajoy: "España, ¡que se hunda! Ya la levantaremos nosotros".

Ante cuadros sindicales de UGT Asturias, Isabel Rodríguez proclamó "la importancia de lo público" y alertó de que "aún hoy, en comunidades autónomas gobernadas por el PP se sigue atancando y desprestigiando a la sanidad pública".