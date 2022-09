El empleado fijo pierde la estabilidad

Contrato fijo ya no es sinónimo de estabilidad en el empleo. Desde que entró en vigor este año la reforma laboral, se ha disparado el número de trabajadores que firman en un mes más de un contrato indefinido. El número se ha multiplicado por once en el último año. Además, en Asturias, la mayoría de esos contratos fijos ya no son a tiempo completo: el 57% son a tiempo parcial o fijos discontinuos.

La reciente reforma laboral introdujo cambios en la contratación que persiguen un crecimiento de la contratación indefinida a costa de la temporal. Una de las medidas principales fue la eliminación de la figura del contrato por obra y servicio buscando que todos aquellos trabajadores que desarrollaban su actividad al amparo de ese contrato migrasen a figuras de contratación indefinida, especialmente el contrato fijo discontinuo. "Uno de los resultados de la reforma es que, de manera natural, en números sectores y empresas se está utilizando la contratación indefinida para cubrir necesidades de empleo de carácter temporal y una de las manifestaciones es que desde que entró en vigor la reforma, mes a mes, se observa un importante número de personas que, por ejemplo, firman más de un contrato indefinido dentro del mismo periodo temporal", señala un informe elaborado por Randstad Research, el centro de estudios y análisis del grupo recursos humanos Randstad en España, que destaca con datos del Ministerio de Trabajo que en agosto fueron 23.247 trabajadores los que firmaron más de un contrato indefinido y desde el inicio del año la cifra de personas ya alcanza las 175.183, once veces más que en el mismo periodo del año pasado. El informe de Randstad Research destaca que la "mayor mortalidad" de la contratación indefinida se aprecia en otro aspecto: desde el mes de abril –cuando entraron en vigor los límites a la contratación temporal– se han firmado en España casi 3,5 millones de contratos indefinidos, pero la cifra de afiliados a la Seguridad Social que trabajan con un relación laboral soportada por un contrato indefinido apenas ha aumentado en un millón de personas. En Asturias, desde abril se firmaron 44.844 contratos indefinidos pero la cifra de afiliados a la Seguridad Social con contrato indefinido se han incrementado en 13.222 personas, según el Ministerio de Inclusión. Con el trasvase de contratos por obra y servicio a contratos fijos discontinuos los trabajadores han ganado protección, ya que la indemnización que les corresponde cuando se rescinde un contrato fijo discontinuo es superior a la que recibían con uno temporal. No obstante, en los contratos que duran menos de un mes la diferencia no es muy sustancial en cuantía. En Asturias aumentaron con fuerza los contratos fijos discontinuos, pero también los indefinidos a tiempo parcial. De esta forma, el 57% de los 7.036 contratos indefinidos firmados en Asturias el pasado mes de agosto ya no era a tiempo completo. Esa fórmula de empleo a tiempo parcial tiende a asociarse con una decisión voluntaria (para compaginar el trabajo con estudios o el cuidado de menores), pero según un informe de CC OO de Asturias "más de la mitad de la población ocupada a tiempo parcial declara que se trata de una opción no deseada". Acarrea, según el sindicato, "ingresos insuficientes y menor posibilidad de promoción y acceso a formación".