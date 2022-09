España negocia con la UE dar más ayudas por CO2 y un plan europeo para electrointensivas

El Gobierno negocia con la Comisión Europea el aumento para próximas convocatorias del umbral máximo de ayudas compensatorias a la industria por los costes de emisión de CO2, según anunció ayer la ministra Reyes Maroto. Este tipo de compensaciones, vitales para la gran industria asturiana, ya fueron incrementadas con anterioridad hasta los 244 millones de euros.

Maroto, que ya desveló hace una semana que está en estudio un paquete de medidas adicionales para reforzar el auxilio a la industria electrointensiva por los elevados costes de la energía, afirmó que el objetivo del Gobierno español es que este plan, dirigido a proteger a los grandes consumidores (caso de "la industria siderúrgica", precisó) tenga el carácter de "respuesta europea" y no sólo nacional, por la condición "extraordinaria" de la situación, el uso de la energía como arma de guerra por Rusia y la preocupación de "todos los sectores industriales, y "especialmente el del acero", por el descontrol de los precios del gas y la electricidad en el continente.

Ambas iniciativas formarán parte de la propuesta del plan de contingencia que el Gobierno español, al igual que los restantes de la Unión Europea, deberá aportar a la Comisión Europea este mes para hacer frente a una posible cancelación total de los suministros energéticos rusos a la UE.

El Gobierno cuantifica en 850 millones las ayudas españolas actuales a la industria electro y gasintensiva española, con gran peso en el tejido fabril asturiano.

Maroto hizo estos anuncios durante una reunión de la Mesa del Acero, en la que participaron representantes de otros ministerios, comunidades autónomas y asociaciones empresariales. En la reunión Maroto comunicó el próximo lanzamiento por el Gobierno del PERTE para la descarbonización, que cofinanciará con fondos europeos inversiones para acelerar este proceso en las empresas industriales.

ArcelorMittal.

La multinacional siderúrgica ArcelorMittal ha alertado de los graves riesgos para la industria europea por la incidencia de precios de energía muy elevados, raudo encarecimiento de los derechos europeos de emisión de CO2, una intensa entrada de productos extracomunitarios que no están soportando los costes del carbono, el contexto de debilidad de la demanda por la guerra en Ucrania y otras circunstancias. "Debemos tener cuidado de no destruir nuestro tejido industrial. Están pasando cosas en ArcelorMittal que ya son irreversibles", dijo su consejero delegado en Europa, el belga Geert Van Poelvoorde, en declaraciones al diario flamenco "De Tijd". "Si la UE no nos da un respiro con los derechos de emisión, los hornos altos se apagarán inevitablemente. Estamos esperando el impuesto fronterizo". "No será posible" su continuidad, afirmó, "a menos que cierren las fronteras con aranceles de importación" para frenar la entrada de productos (el llamado acero sucio) a bajo coste porque no asumen los mismos costes ambientales.

Poelvoorde alertó a su vez sobre los planes de descarbonización con plantas de reducción directa del mineral de hierro con hidrógeno (DRI), con inversiones en cada caso de 1.000 millones y una de las cuales se implantará en Gijón: "Alemania, Francia y España otorgan subsidios" con cargo a los fondos europeos de reconstrucción para acometer estos proyectos, señaló el ejecutivo. "Los documentos fueron enviados a la Comisión Europea el año pasado y todavía no hay luz verde", lamentó.

La única planta de DRI existente, la de Hamburgo, ha sido parada por ArcelorMittal, al igual que hornos altos en Gijón, Bremen, Dunkerque y Dabrowa, y la acería de Sestao. La de Hamburgo "se ha cerrado porque el gas y la electricidad son demasiado caros". Y, a partir de esta constatación, Poelvoorde se pregunta si es factible gastar 1.000 millones de euros para reemplazar hornos altos por DRI "si sé que si los tuviera hoy, no los encendería" por el coste de la energía. "Los altos hornos están siendo asesinados por el sistema de derechos de emisión. Pero la alternativa no es factible hoy". Se necesita, agregó, "una solución política europea".

España y Bélgica.

El consejero delegado para Europa destacó que "el precio de la electricidad en España es menos de la mitad que en Bélgica y Alemania porque Madrid ha puesto techo a los precios. Ese techo le cuesta dinero al gobierno español". No obstante, no está previsto el cierre de ninguno de los dos hornos altos de Gante (Bélgica): "Gante es la fábrica más eficiente y sus productos son de altísima calidad. Gran parte de ellos no se pueden hacer en ningún otro lugar y tiene unas buenas conexiones con el Rhur, Francia y el norte de Italia".

"Estoy cerrando altos hornos aquí y estoy importando productos semiacabados de fuera de Europa", lamentó Poelvoorde. "No puedo defraudar a mis clientes", se justificó. Y alertó de que los productos que ArcelorMittal produce en Brasil y Texas son mucho más baratos. "Si los usamos como parte de la cadena de producción europea para nuestros clientes, eso no se puede revertir”, avisó.