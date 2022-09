Doce patronales de la industria europea alertan de riesgos "destructivos" por el coste energético

Las industrias intensivas en consumo energético de doce sectores fabriles europeos emitieron ayer un llamamiento conjunto a los dirigentes y líderes de la UE "para que proporcionen a la industria medidas de ayuda inmediatas y precisas" ante el notable encarecimiento de la energía y "que puedan aplicarse rápidamente para garantizar la viabilidad continua de las operaciones en Europa". Los doce sectores productivos, casi todos con presencia en Asturias, avisan de las "consecuencias destructivas" para la estructura fabril continental que conllevará el encarecimiento energético y el riesgo de "consecuencias irreversibles".

El pronunciamiento está respaldado por las patronales europeas de la siderurgia (Eurofer), fertilizantes (Fertilizers Europe), cementos (Cembureau), vidrio (Glass Alliance Europe), minería (Euromines), cal (Eula), arcilla expandida (Exca), ferroaleaciones (Euro Alliages), química (Cefic), recursos forestales (Cepi), productores y recicladores de metales no ferrosos (Eurometaux) y cerámica (Cerame Unie). Las doce patronales continentales lamentan la carencia del "sentido de urgencia" en las medidas discutidas por el Consejo de Energía de la UE el viernes, y que, a juicio de la industria, "requieren mayor elaboración, están redactadas en términos amplios y, a veces, vagos, y no están claras en cuanto a su aplicación a la industria".

El manifiesto expresa que, tal y como reconoció el Consejo de Energía de la UE el viernes, "el aumento de los precios de la electricidad y el gas" ejerce una "presión" sobre "la inflación y la economía de la UE, amenazando la competitividad de las empresas europeas". Las industrias de los doce sectores reiteran, como ya habían señalado el pasado día 6 en una carta enviada a la presidencia checa de la UE, "las consecuencias destructivas" de la carestía energética y que "ya ha causado", afirman, "el cierre de plantas o la reducción de la producción en muchos sectores". "Cada día que pasa, la situación empeora con posibles consecuencias irreversibles en las inversiones en Europa", agregan las organizaciones empresariales.

Asturias.

ArcelorMittal, líder mundial siderúrgico, que ya ha anunciado paradas de hornos altos en Gijón, Bremen (Alemania), Dunkerque (Francia) y Dabrowa Górnicza (Polonia), una planta de reducción de hidrógeno en Hamburgo (Alemania) y la acería compacta de Sestao, además de otras instalaciones en Francia y Alemania, abordará hoy en Etxebarri (Vizcaya) la segunda sesión de negociación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de ámbito estatal para hacer frente a la situación, que en principio compromete recortes productivos en Asturias, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana.

Luxemburgo.

Al igual que en Bélgica, la multinacional siderúrgica no tiene intención por el momento de parar instalaciones en Luxemburgo (ArcelorMittal carece de hornos altos en el Gran Ducado), según aseguró el máximo responsable de la compañía en el país, Roland Bastian, en declaraciones a la Radio Televisión de Luxemburgo (RTL). No obstante, Bastian matizó con cautela que "nadie puede decir a día de hoy cómo será la situación en noviembre o diciembre". El directivo dijo que se prescindirá del gas natural y que se podrán aplicar paradas a determinadas horas recurriendo a la mayor flexibilidad de los hornos eléctricos para no consumir electricidad en los tramos más caros. Otros medios del país dijeron, citando fuentes de la empresa, que ArcelorMittal prevé recortar el 15% de su consumo energético en Luxemburgo.