Arcelor suma a la parada del horno ceses intermitentes en casi todos sus talleres en Asturias

La dirección de la multinacional siderúrgica propuso a la comisión negociadora que el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que pretende aplicar por causas productivas tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, de modo preventivo por la elevada incertidumbre existente en el sector y en el conjunto de la economía. La empresa plantea, como ya había anunciado la semana pasada, que el ERTE sea susceptible de aplicación en todos los centros productivos y sociedades del grupo en España, aunque ayer precisó que quedará fuera de su ámbito la filial Condesa, el grupo fabricante de tubos con plantas en Navarra y Álava.

La multinacional siderúrgica reiteró a los representantes de la plantilla que la parada del horno alto A de Gijón (que se prevé que se prolongue durante un trimestre) y los efectos consiguientes sobre otras instalaciones (fundamentalmente, la acería de Avilés y los talleres acabadores de la división de productos planos) tienen carácter coyuntural a consecuencia de la guerra en Ucrania, la carestía de la energía, el elevado precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono, la merma de los pedidos para el tramo final del año y la simultánea progresión de la entrada en el mercado europeo de productos extracomunitarios que compiten con precios bajos porque no incurren en los mismos costes energéticos ni ambientales en sus países de origen ni tienen que afrontar en el mercado de destino (la UE) el sobrecoste por la adquisición de créditos de carbono. Todo ello ha abocado a que en el mercado europeo la oferta sea muy superior a la demanda.

Según fuentes sindicales, la empresa planteó en el encuentro de ayer el carácter trascendental de que las instalaciones españolas sean capaces de controlar sus costes. Arcelor está aplicando ajustes productivos también en Francia, Alemania y Polonia, con paradas de hornos altos y otras instalaciones. El periodo oficial de consultas del ERTE comenzó a contar desde ayer tras constituirse oficialmente la mesa negociadora, integrada por representantes de los sindicatos UGT (4 miembros y 4 asesores), CC OO (3 y 3), ELA (2 y 2), LAB (1 y 1) y USO (1 miembro y un asesor). La empresa entregó ayer a a la representación laboral el informe técnico y memoria explicativa con los que justifica el expediente de regulación temporal pero no avanzó su propuesta de condiciones económicas.

UGT-FICA dijo tener "muchas dudas sobre las causas que la empresa plantea como justificación del expediente". "Creemos", dijo, "que se está utilizando a las personas trabajadoras como rehenes para conseguir sus fines estratégicos con los diferentes gobiernos a nivel europeo". "Estaremos en la mesa", dijo el sindicato ugetista, "con la mejor voluntad negociadora para defender los intereses del conjunto de la plantilla".

CC OO señaló que "no comparte en absoluto los cansinos y anticuados argumentos defendidos por la empresa" pero que estudiará "en detalle la documentación" aportada por la dirección del grupo. CC OO dijo que "cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo" sobre "las medidas de acompañamiento que deban quedar recogidas en el plan social del ERTE propuesto deben minimizar los perjuicios económicos para la plantilla y garantizar una aplicación equitativa y rigurosa del mismo".

Van Poelvoorde: "La energía encarece nuestra tonelada de acero en Europa hasta en 200 euros"

Los costes de ArcelorMittal en Europa han aumentado "entre 150 y 200 euros por tonelada debido a la energía", lo que no le ocurre a los importadores, señaló ayer el consejero delegado de la multinacional en Europa, Geer Van Poelvoorde, en una carta dirigida a los trabajadores en la que explica las circunstancias que justifican las paradas de hornos altos y otras instalaciones en la Unión Europea. Van Poelvoorde sostiene que si la empresa recibe "la esperada luz verde" de la UE a los planes de descarbonización del grupo, estos podrían acelerarse, pero, como ya avanzó días atrás a un diario flamenco, sostiene que hoy no puede "justificar el gasto de 1.000 millones en la construcción de una planta de reducción directa (DRI), combinada con una acería eléctrica", como las proyectadas en Gijón y otras fábricas europeas, "ya que no podríamos permitirnos su operación con los precios actuales de la energía", que están, señaló, entre 10 y 15 veces más altos en la UE que en el bienio 2019-2020. El primer ejecutivo europeo de la multinacional sostiene en la misiva que "suspender temporalmente la producción ahora es la única herramienta sustancial de la que disponemos para preservar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo". Las paradas han comenzado, explicó, en las plantas y países donde los costes son mayores y el valor añadido de los productos, menor. El consejero delegado sostiene que la solución sólo la tienen las instituciones europeas y sus estados miembros. Reclama cambios en el sistema de comercio de emisiones (con precios "muy elevados" del carbono), imponer sanciones a la importación de semiproductos de acero procedentes de Rusia (y no sólo a los productos terminados), ampliar la medidas de salvaguardia (vencen en junio de 2023) y adoptar medidas "inmediatas" para abaratar la energía. Van Poelvoorde asegura que hay una "avalancha de importaciones": en productos planos se incrementaron el 32,9% en el primer trimestre. Y esto mientras "la demanda se está debilitando y hay, afirma, "una amenaza real de larga recesión en Europa" por la energía.