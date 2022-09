Asturias es la única región en la que cae el coste laboral pese a la inflación disparada

Asturias es la única comunidad autónoma en la que se redujo el coste laboral por trabajador y mes en el último año, con un descenso del 0,9% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, frente a un crecimiento promedio en España del 3,8% en el mismo periodo, según difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La caída del coste laboral en Asturias se produce por sus dos componentes: el coste salarial, que descendió el 0,43%, y los otros costes vinculados, que retrocedieron el 2,11%. El coste por hora efectiva de trabajo también cayó en el Principado, con una reducción del 0,44%, que se desglosa, según datos del INE y la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), con un estancamiento del componente salarial y un retroceso del 1,7% en los otros costes laborales asociados.

Poder adquisitivo

Esta tendencia se produce en un contexto de intensa inflación, con un incremento interanual del índice de precios de consumo (IPC) del 10,6% en Asturias en agosto y del 10,5% en España.

Esta divergencia entre el alza del coste de la vida medido por una cesta de bienes y servicios (la tasa más elevada desde 1984) y un retroceso o congelación, según casos, de los costes laborales y salariales entraña una pérdida relevante de la renta disponible y del poder adquisitivo en términos reales.

En todas las demás regiones los costes laborales se han incrementado, aunque en todas ellas lo han hecho por debajo de la inflación (la subida oscila entre el 1,3% y el 7,5%) con la salvedad de Canarias, donde el aumento es del 15,2%. Si se toma como referencia el coste estrictamente salarial, ocurre lo mismo: salvo en Asturias, crece en todas las regiones, aunque salvo en el archipiélago canario (con un aumento del 16,1%) se sitúa de nuevo (entre el 1,5% y el 8,3%) por debajo del avance de los precios.

Quinta región

Pese a la divergencia asturiana, la comunidad se mantiene como la quinta con mayor coste laboral por trabajador y mes (2,848,24 euros), sólo por detrás de Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra, y apenas algo más del 0,81% inferior al promedio nacional.

Si se toma en consideración exclusivamente el coste salarial, Asturias (2.149,49 euros por trabajador y mes) se mantiene también como la quinta región con mayor remuneración tras las cuatro citadas, con un salario promedio que es el 0,2% menor que la media española.

El "ranking" autonómico se repite si se analiza el coste salarial por hora efectiva trabajada, con la salvedad de que en este caso Asturias, con una media de 16,96 euros, se sitúa el 3,73% por encima del promedio estatal (16,35 euros).

No obstante, Asturias es la tercera región tras Madrid y Comunidad Valenciana en la que menos empresas (el 2,4% frente al 3,2% en España) invocan el coste laboral como causa de que no haya más vacantes laborales. El 95,2% lo atribuye a que no necesita más trabajadores y el 2,4% aduce otras causas.

El coste laboral de las empresas se sitúa en España en 2.871,64 euros, el 3,8% superior a un año antes. El coste salarial por trabajador y mes aumentó el 4,3%, hasta los 2.153,88 euros de media, y los otros costes laborales avanzaron el 2,2%, situándose en 717,76 euros. El coste laboral por hora efectiva subió el 0,6% en tasa anual como consecuencia del incremento del 3,3% de las horas trabajadas respecto al mismo periodo de 2021.

Ranking europeo

España es el decimocuarto país de los 29 de la UE con más inflación y el quinto (tras Grecia, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos) en el que menos crecieron los costes salariales por hora trabajada en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 29021 una vez corregidos de efecto de calendario. Los costes laborales calculados con esos parámetros crecieron en España el 2,1% (frente al 4% en la zona euro y 4,4% en la UE) y los costes salariales lo hicieron el 2,6% (4,1% en la eurozona y 4,5% en la UE). Ambos datos fueron difundidos ayer por Eurostat, la oficina estadística europea, lo que refleja de nuevo una merma del poder de compra de los salarios.

La inflación marcó otro récord en la eurozona en agosto (9,1%, dos décimas más que en julio) y en la UE también subió (3 décimas) y se situó en el 10,1%, cuatro décimas menos que en España (10,5%).