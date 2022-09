El grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara defendió este domingo la intervención directa en los mercados del gas y la electricidad para rebajar la factura para los consumidores, y aseguró que desvincular el precio de la electricidad del coste del gas es una entre otras vías para conseguir bajar los precios.

Fuentes de ese grupo político explicaron a Efe que el desacoplamiento del precio de la electricidad de la cotización del gas puede ser una posibilidad, pero no la única, teniendo en cuenta el tiempo que puede llevar efectuarlo –quizá un par de años, dijeron– durante el cual los precios seguirán subiendo.

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, afeó al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sus críticas a la "excepción ibérica" sobre los precios de la electricidad acordada por España y Portugal con la Unión Europea mientras sus socios europeos del Grupo Popular Europeo reclaman intervenir el mercado.

La desvinculación del precio mayorista de la electricidad de la cotización del gas fue una demanda del Gobierno de España desde hace un año, junto con la renuncia (al menos temporal) al sistema marginalista de formación de precios, en virtud del cual todas las energías se retribuyen al precio de la más cara. Al final España logró el primero de ambos propósitos, una vez que Europa otorgó a España y Portugal el derecho a practicar la llamada "excepción ibérica", que, aunque no ha impedido que se encarezca el gas (y tampoco la electricidad, en la medida en que se siga usando gas como energía de generación), ha logrado que la carestía de luz ya no aumente (como sí sigue ocurriendo en otros países del entorno) al ritmo endiablado en que lo hace el gas. Con la "excepción ibérica", la carestía del este combustible fósil (cuyo coste sí hay que compensar a los ciclos combinados, que lo consumen para producir electricidad) ya no se transmite (como ocurría antes de la "excepción ibérica") como remuneración de las energías nuclear eólica, solar e hidráulica, que estaban siendo retribuidas hasta entonces como si consumieran gas. Esto ha permitido que España y Portugal haya pasado a tener un precio mayorista de la electricidad inferior al de los grandes países europeos.

Hoy, la electricidad sube en España el 34 %, hasta los 262 euros el megavatio/hora, una vez incluida la compensación a los ciclos combinados por el coste real del gas consumido para generar electricidad. Este precio vuelve a ser inferior a los 370,81 euros el megavatio /hora de Italia, los 315,65 euros de Francia, los 279 de Reino Unido, y es prácticamente idéntico al de Alemania: 261,68.

De no contar con el tope al gas destinado a la generación eléctrica, el megavatio se pagaría hoy a 298 euros, 36 más. El ahorro es mucho mayor cuando el concurso de los ciclos combinados se reduce por el mayor aporte de las energías renovables, que son las más baratas.