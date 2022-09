Bruselas excusa con una consulta popular su tijeretazo a las artes de pesca de fondo

Chapuza, paripé, vergüenza. Son algunas de las reacciones que ha generado, por parte del sector pesquero, la aprobación del reglamento europeo que prohíbe la pesca de fondo en más de 16.400 kilómetros cuadrados y que deja un reguero de un millar de buques afectados en Galicia. Una medida que entrará en vigor el 9 de octubre y que se implantará, como desveló FARO, diario que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, sin haber evaluado su impacto socioeconómico y sin disponer de datos científicos en lo que respecta a aparejos de artes fijas como el palangre o las nasas. Pese a la oleada generalizada de indignación –la pesca española llevará la norma a los tribunales–, en la Comisión de Pesca aseguran que el denominado “acto de ejecución” se elaboró con garantías, diálogo y transparencia. Este periódico se ha puesto en contacto con la Dirección General de Pesca de Bruselas, que comanda la búlgara Charlina Vitcheva –número dos del comisario Virginijus Sinkevicius–, para exponerle las quejas de industria y administraciones. A través de un portavoz, echa mano de una consulta popular realizada por internet para defender que sí cuenta con el respaldo de la ciudadanía.

“La protección de los ecosistemas oceánicos es esencial para generar y restaurar la vida marina, y parece que los ciudadanos de la UE apoyan firmemente esta ambición, como muestra la reciente consulta pública sobre este asunto”, apunta a FARO. Así, incide en que el 92% de las personas que participaron de ese sondeo están a favor de “proteger el fondo del mar de los daños causados por las artes de pesca”. En cualquier caso, el mismo portavoz no alude al desconocimiento científico que existe sobre el supuesto daño que hacen las artes de pesca de fondo, como reconoce el informe en el que se pasó la propia DG Mare para aprobar el veto a esta actividad. “Con este acto –continúa–, la Comisión está a la altura de los compromisos legales internacionales y propios de la UE, en línea con la estrategia de Biodiversidad”.

Considera que el reglamento es sólido ante la presentación de recursos en contra

Consultado acerca del escaso diálogo con el sector, como han denunciado las empresas pesqueras, el mismo portavoz de la DG Mare niega la mayor. “La Comisión celebró reuniones periódicas con las administraciones nacionales y las partes interesadas para informar, consultar e informar sobre este tema, antes de proponer el proyecto de acto de ejecución”, y subraya que “se invitó a representantes de todas las partes interesadas a asistir y brindar comentarios significativos” a la elaboración del informe del ICES (International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano).

Aunque el recurso de la flota española ya está en marcha, el equipo de Vitcheva apunta que el reglamento tiene una base sólida para evitar su paralización por vía judicial.