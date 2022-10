El 47% de los trabajadores asturianos carecen de cláusula de revisión con el IPC

El 47,3% de los 240.000 trabajadores asturianos que aproximadamente están amparados por convenios colectivos sectoriales (un colectivo global que supone más del 80% del empleo privado de la comunidad) no cuenta con cláusula de revisión salarial en función de la inflación, según los datos de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) actualizados a septiembre y que fueron dados a conocer en un encuentro celebrado en Oviedo con las asociaciones afiliadas a la patronal asturiana.

Según los datos de FADE, los convenios sectoriales acordados en Asturias en lo que va de año (incluidos los aún no publicados en el Boletín Oficial del Principado) arrojan una subida media ponderada en función del volumen de trabajadores de cada sector del 2,61% y, si se suman los convenios pactados con anterioridad y que están aún vigentes, el incremento es del 2,94%, según dato actualizado al cierre de septiembre.

La estimación de la patronal es que, en virtud de la inflación estimada para este año y con la aplicación de las cláusulas de revisión en aquellos convenios que la tienen pactada, el incremento medio va a sufrir un alza notable, hasta el 4,73%, aunque muy inferior el IPC previsto, que podría rondar a fines de este año en torno al 8,6%, según Funcas, y el 8,7%, según avanzó ayer el Banco de España. Actualmente el IPC está en el 9% (dato de septiembre) tras haber alcanzado en julio el 10,8%, su mayor tasa desde septiembre de 1984.

Con datos comparables hasta agosto –y limitados solo a los de los convenios publicados oficialmente–, Asturias ocupaba hace dos meses el octavo puesto en España por mayor subida salarial pactada en convenios supraempresariales, con un alza del 2,75% frente a un promedio del 2,59% en España. Superan a Asturias las comunidades de País Vasco (5,24%), Cantabria (4,55%), Navarra (4,26%), Comunidad Valenciana (3,92%), Galicia (3,62%), Canarias (3,46%) y Andalucía (2,77%).

Que en el tramo final del año más del 88% de los trabajadores y del 79,2% de las empresas de la región tengan convenios vigentes y aplicables, y más en un entorno de enorme dificultad e incertidumbre como el actual –a causa de la inflación, la energía, la guerra y la pospandemia– constituye, a juicio de los empresarios, un dato relevante porque, según se dijo en el encuentro asociativo, "en cierto modo aleja el riesgo de determinadas tensiones en el futuro más inmediato".

No obstante, hay un pequeño grupo (2,6% de los trabajadores y 3,6% de las empresas) que tiene pendiente de negociar sus pactos porque los precedentes ya vencieron el año pasado o el anterior. Y hay otro elenco más amplio (que afecta al 9,4% de los trabajadores y al 17,5% de las empresas) que tienen sus convenios vencidos desde hace más de dos años. En este caso está, por ejemplo, el del sector de la hostelería.

Cláusulas de revisión

Los convenios sectoriales pactados sin cláusula de revisión afectan al 55,8% de las empresas y al 47,3% de los trabajadores. La carencia de este mecanismo automático de actualización según el IPC no implica, matizaron fuentes empresariales, que no sean convenios firmado con buenas condiciones para los trabajadores. Sin embargo, esa carencia no les permitirá actualizar sus rentas salariales en función del índice del coste de la vida.

Hay otro grupo que abarca al 12,6% de las empresas y al 29,8% de los trabajadores que cuentan con cláusula de revisión pero de modo limitado bien porque está topada, porque no prevé aplicar la totalidad del IPC o porque no consolida su revisión en función de la inflación. Por lo tanto, el colectivo con cláusula plena de revisión según la inflación suma el 31,7% de las empresas y el 22,9% de los trabajadores.