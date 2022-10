El tejido empresarial asturiano, copado por las pymes, debe "crear alianzas" para poder avanzar en su salto tecnológico y no quedar en desventaja frente a las grandes corporaciones. Esta fue una de las conclusiones extraídas de las Jornadas Tecnológicas de Telecable de este año, celebradas el pasado miércoles en La Hacienda del recinto de golf de La Llorea, y que contó con la presencia del economista Santiago Niño-Becerra; Margarita Álvarez, responsable de Medio Ambiente en Arcelor-Mittal; Isidro Fernández, director del área de Negocio y Empresa de Telecable; Jorge Enríquez, responsable de Transformación Digital de la patronal FADE, y Roberto Romero, tecnólogo creativo de Accenture Song. Los cinco expertos participaron en varias ponencias y en una mesa redonda moderados por Eloy Méndez, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, para debatir sobre la llegada de los fondos europeos y cuál será el contexto socioeconómico de la región tras la pandemia y el actual repunte de precios de luz y combustible, entre otros temas.

Todos los citados se mostraron de acuerdo en que la pandemia había acelerado el proceso de digitalización de empresas que ya llevaba en marcha varios años, así como que el conflicto de Rusia contra Ucrania y el repunte del precio de la energía han vuelto a trastocar, como la crisis del covid-19, cualquier posibilidad de previsión empresarial a medio plazo. Contó Margarita Álvarez: "Desafortunadamente, con la frecuencia cada vez mayor de las crisis, cada vez estamos más preparados para responder. Esta vez hemos sido muy rápidos, hemos parado instalaciones y acordado una reducción de costes guiándonos por experiencias anteriores". La responsable de Arcelor recordó lo rápido que se desencadenaron los acontecimientos tras iniciarse el conflicto en Ucrania: "La demanda de este año estaba bien, y recuerdo que una semana dijimos: parece que se está reduciendo la demanda en el sur. Y a la semana siguiente ya estábamos diciendo que parábamos".

En este contexto de cambios, una de las claves pasa por la adaptación. "Las telecomunicaciones afrontamos un proceso de estrechamiento de los márgenes: somos grandes consumidores de energía y trabajamos con colectivos especialmente afectados por el coste de combustibles y materiales", afirmó Isidro Fernández, que dio a conocer la estrategia de su firma: "Estamos apostando por la energía, por las alarmas, por la telemedicina, por la financiación. Para crecer hoy en el mercado hay que enriquecer la cartera de servicios".

Para poder crecer, sin embargo, se necesita talento, y especialmente las nuevas generaciones de trabajadores les están dejando ya claro a las empresas que su prioridad, incluso antes que el salario, es la posibilidad de flexibilizar su jornada con el teletrabajo. Señaló Roberto Romero: "No es posible en todas las empresas, pero cuando es posible es la línea a seguir. El valor no es estar ocho horas sentado en una silla, el valor es ser eficientes y que las tareas se cumplan. Los que tardamos 40 minutos en ir y en volver del trabajo, perdemos en un año semanas enteras de trabajo". Negó, además, la hipótesis de las empresas más reticentes de que el teletrabajo complica el control de los empleados. "Se mide mejor a un trabajador en remoto que a uno sentado en la silla que se levanta a ver a nosequién o entra y sale de reuniones. Hoy, cuando muchos empleados que saben inglés pueden trabajar para cualquier empresa del mundo, esto es fundamental". Jorge Enríquez, de FADE, añadió: "Creo que en muchas empresas lo ideal son modelos híbridos, para no perder del todo en contacto. Muchas veces una hora de contacto físico compartiendo ideas te hace avanzar más que tres o cuatro virtuales".

El avance de la tecnología, por su parte, ayudará a automatizar parte de los procesos laborales. Niño-Becerra citó a Romero, que en su ponencia explicó que antes "para instalar 20 antenas se necesitaban a 20 ‘megacracks’", pero que hoy basta con que haya un entendido que haya automatizado el proceso con instrucciones para otros 19 trabajadores menos cualificados. "Y a esos empleados se les paga menos y generas un ahorro", razonó el economista, que añadió un matiz: "El problema de esto es cómo conseguir esa tecnología: a la larga implica un ahorro, pero de entrada requiere una inversión, y no todos tienen acceso a ella".

Respecto a los fondos europeos, los expertos reconocieron que, por cómo se ha diseñado su reparto, "la inmensa mayoría" de pequeñas y medianas empresas no tendrán acceso a ellos, al menos, no de forma directa. La solución, propusieron, es "crear alianzas", ya sea entre las propias empresas o recurriendo a entidades como FADE para acceder los primeros a nuevas líneas de financiación. Para entidades como Arcelor, estos fondos son "fundamentales" para la descarbonización: "Lo que Europa exige a este sector es un cambio tecnológico total, y sin apoyo público sería inviable. La fabricación de acero en hornos altos implica grandes emisiones, pero solo pagamos sobre lo que fabricamos en Europa. Fuera, no hay coste. Europa debe decidir quién se va y quién se queda. Todos debemos esforzarnos". La jornada contó con la presencia de María Calvo, presidenta de FADE, que ofreció su patronal como "faro" a empresas que busquen orientación en este contexto de cambios. Y también con Juan Acuña, director de Telecable, que destacó la importancia de retener talento en un sector cada vez más especializado.