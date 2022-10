Gavilán, del Banco de España: "Es muy probable que la política monetaria siga endureciéndose"

El asturiano Ángel Gavilán (Luarca, 1976) es uno de los "cerebros" del Banco de España que estudian concienzudamente los movimientos de la economía mundial, europea y, sobre todo, nacional. El pasado enero fue nombrado director de Economía y Estadística del organismo regulador. Fue precisamente en el Banco de España donde comenzó su carrera profesional en 2005. Entre 2012 y 2016 trabajó en BBVA Research, y entre 2016 y 2018 formó parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate del continente, donde también lideró la misión para Irlanda. Eso significa que Gavilán ha sido uno de los "hombres de negro" de los que tanto se habló en los primeros años de la crisis financiera: aquellos implacables funcionarios enviados por las instituciones internacionales para vigilar las cuentas de los países con más problemas.

Gavilán ofreció ayer una conferencia en su alma máter, la Facultad de Economía de la Universidad de Oviedo, donde explicó el funcionamiento del departamento que dirige y donde compartió con medio centenar de alumnos sus impresiones sobre la incierta situación de la economía. Precisamente el organismo acaba de revisar sus proyecciones para el país: estima una mejora de cuatro décimas para el PIB este año, hasta el 4,5%, pero recorta a la mitad (1,4%) la actividad en 2023.

El economista aseguró que el buen ritmo económico en la primera mitad el año se ha enfriado. "Para el tercer trimestre vemos una ralentización económica bastante generalizada. Lo vemos en indicadores de empleo, de confianza, de consumo…", señaló, poniendo el siguiente ejemplo: "En el segundo trimestre el empleo nos sorprendió al alza, pero en el tercero solo ha crecido un 0,4%".

Según Gavilán, "en el conjunto de la economía en los últimos meses hemos reorientado el consumo desde los bienes hacia los servicios", y esto se ve reflejado en el reciente comportamiento de algunos sectores: "La industria, especialmente la electrointensiva, y la construcción han caído, mientras que la temporada turística ha sido muy buena, con una ocupación del 97% respecto al verano de 2019, antes de la pandemia".

El experto luarqués explicó que "las últimas revisiones a la baja de crecimiento del PIB probablemente no produzcan un deterioro estructural de la economía española", al tratarse principalmente de una crisis "exógena" que no toca los fundamentales económicos.

Gavilán afirmó que "la economía europea se está viendo más afectada que la de Estados Unidos en esta crisis por la proximidad geográfica a Ucrania y por su mayor exposición al canal energético". No obstante, eso no tendría por qué provocar situaciones dramáticas de desabastecimiento: "En nuestro escenario central, no creemos que España tenga que adoptar medidas severas de racionamiento energético".

Eso sí, el economista advirtió de que el encarecimiento de la energía y los alimentos está golpeando a los vulnerables: "Los que más están perdiendo son los hogares de rentas bajas". Y el alza de los precios no camina parejo al de las nóminas: "Hasta agosto, los incrementos salariales pactados en negociación colectiva alcanzan el 2,6%, una cifra muy por debajo de las tasas de inflación actuales". Según el Banco de España, el IPC cerrará el año en el 8,7% y se moderará hasta el 5,6% en 2023.

La subida de tipos de interés intenta combatir esta situación, y Gavilán cree que "es muy probable que la política monetaria continúe endureciéndose en los próximos meses". Además, explicó que "la política monetaria funciona con retraso; los cambios en los tipos de interés oficiales del BCE tardan un tiempo en traducirse en los tipos de las hipotecas y en las decisiones de los consumidores".