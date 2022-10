Asturias es la región donde menos sube el gasto en pensiones por la caída poblacional

Asturias es la región donde menos sube el gasto en pensiones (el 3,4% el pasado año) y donde menos se incrementa el número de prestaciones (el 0,2%). Según la Seguridad Social, se debe principalmente a la pérdida de población, que fue del 0,7% en 2021.

El primer acelerón de la inflación en 2021 superó de largo la estimación que tenía el Gobierno para actualizar las pensiones. Alentado por los cuellos de botella y la saturación de la demanda de muchas materias primas en la etapa de intensa recuperación de la economía, el Índice de Precios al Consumo (IPC) salió del letargo en el que cayó durante las olas más duras del coronavirus y la variación media se situó en el 2,5% hasta noviembre, el periodo de referencia hasta entonces para la revalorización. La diferencia nutrió la paga compensatoria abonada al colectivo en enero. Por última vez. Desde este año, las prestaciones están vinculadas a la evolución real de la inflación del ejercicio anterior y no se tocan aunque bajen los precios. No hay "paguilla" porque tampoco hay cálculo previo que corregir después. Las mínimas y las no contributivas subieron un 3% y un 2,5% el resto. "Garantizar la revalorización de las pensiones públicas para mantener su poder adquisitivo se considera una medida de extraordinaria y urgente necesidad", destaca la Seguridad Social en el Informe Económico-Financiero que acompaña al proyecto de presupuestos del organismo para 2023.

El sistema público de pensiones se despide de los trágicos efectos colaterales que trajo la pandemia. Para este año y el que viene se prevén alzas del 1% y el 1,3%, respectivamente, en el número de prestaciones por jubilación. En 2020 aumentaron "un exiguo 0,6%, la cifra más baja desde 2005", por el exceso de mortalidad provocado por el covid y la merma de las altas. Y en 2021 se notó la tregua de la pandemia. La pensiones crecieron un 1,1% (el 1,6% las de retiro), aunque de forma muy heterogénea según las autonomías.

Las pensiones en vigor en Asturias crecen cinco veces menos que el conjunto del Estado, un 0,2%. A 1 de enero de 2021 había 300.296 y este año arrancó con 300.853. Es la primera comunidad donde menos aumenta el número de prestaciones, por encima de Galicia (O,4%), Castilla y León (0,8%), Cataluña (0,8%) y Aragón (0,9%). La razón clave, según la Seguridad Social, es la pérdida de población. Las bajas de prestaciones casi igualan las altas pese al envejecimiento poblacional.

La nómina de las pensiones de Asturias alcanzó los 5.162 millones de euros tras un incremento del 3,4%, también el menor entre los registrados por las comunidades autónomas. Por encima se situaron Castilla y León (4,2%) y Galicia (4,3%), las otras dos regiones del Noroeste de España y que sufren similares problemas demográficos que Asturias.

El desembolso en todo el Estado rondó los 145.300 millones, un 4,6% más que en 2020, según detalla el balance de la Seguridad Social.

Las arcas estatales asumieron en 2013 el coste al completo de los complementos de mínimos, siguiendo la recomendación del Pacto de Toledo de la separación y clarificación de fuentes de financiación del sistema. La Seguridad Social apuesta por completar "a corto plazo" la culminación del proceso, "un paso decisivo para recuperar el equilibrio financiero" y "clave en dos sentidos". "Uno, rectificar la imagen distorsionada de desequilibrio del sistema percibida por los ciudadanos que, pese a no reflejar la situación real, está generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población", explica el informe de la Seguridad Social. "Y dos –añade–, afrontar en buenas condiciones los desafíos de largo plazo, principalmente el envejecimiento poblacional consecuencia de la jubilación de la generación del "baby boom".

Entre los gastos que deberían salir del radar de su caja, el organismo señala "las reducciones en la cotización para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de pensiones por maternidad, las medidas de apoyo a regímenes especiales para ayudar a sectores específicos, o el coste de complementar las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación".