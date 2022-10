El Principado sigue confiando en la cúpula de Duro pese a la "decepción" por el ERE

El aumento del equipo directivo de Duro Felguera y de sus remuneraciones cuando el grupo está promoviendo un despido colectivo para 248 trabajadores (208 en Asturias) fue atribuido este jueves por el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, a los proyectos de entrada en nuevos negocios y a la necesidad de articular una estructura organizativa para afrontar las nuevas áreas de actividad, según las explicaciones que habría ofrecido la empresa al Gobierno regional y que, a juicio del titular de Industria, "no parecen carentes de sentido".

Fernández sostuvo en el parlamento autonómico que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el ejecutivo asturiano mantienen "a día de hoy" su confianza en el consejero delegado y su equipo, pese al "disgusto, contrariedad y decepción" causados al Principado por el expediente de regulación de empleo (ERE).

El titular de Industria consideró "clave para el futuro" del grupo la entrada de inversores y explicó, citado fuentes de la empresa y de la SEPI (presente en el consejo del grupo), que "hay avances", "con el horizonte" de que se materialicen "antes de fin de año". Los inversores interesados, matizó, aún no han entrado en contacto con el Principado. El Gobierno asturiano les reclama que "estén interesados por el conjunto del negocio y no hagan poda selectiva; que mantengan el empleo, sobre todo en Asturias, y que no ‘miniaturicen’ la empresa"

El consejero reiteró que Duro ya había planteado en su plan de viabilidad vinculado a la petición de rescate la posibilidad de prescindir de 200 empleos entre 2021 y 2022 para remontar luego hasta los 1.950 trabajadores en 2030. Actualmente son 1.293. Y sostuvo que los hechos sobrevenidos (guerra de Ucrania, inflación, crisis energética y subida de tipos) han hecho más complicada la situación, lo que, según trasladó la empresa al Gobierno regional, hace inevitable el ajuste.

"Con el empleo actual, Duro precisaría contratar por encima de 1.000 millones y este año prevé superar los 300 millones. No obstante", dijo, "estamos dispuestos a defender vías menos traumáticas a condición de que se garantice la viabilidad de la empresa", sostuvo, y reclamó un "diálogo fluido y sincero" para determinar si son necesarios los despidos y en qué número. "El mantenimiento del empleo es un objetivo a medio y largo plazo. Si fuesen necesarios despidos a corto, y así lo pactan los trabajadores, para nosotros sería un mal menor, sin restar un ápice de crudeza al ERE porque sin viabilidad no habrá empleo".

Podemos afeó los incrementos en las remuneraciones de los actuales miembros del consejo en el último año mientras se preparan 248 despidos y que Duro tenga más personas de alta dirección que TSK pese a facturar mucho menos, y dudaron que "se pueda hacer el trabajo si despides operarios".