Todo empezó en 1932 en una tienda de ultramarinos de la calle Doctor Casal de Oviedo. De ahí se pasó a un almacén en Fray Ceferino desde el que comenzaron a distribuir por el centro de Asturias. Y en 1969 el negocio se consolidó bajo el nombre Almacén de Coloniales Luis Rodríguez, en la calle Benjamín Ortiz. A partir de ahí la empresa no dejó de crecer hasta convertirse en Hijos de Luis Rodríguez, dueños de los supermercados Masymas, con 54 tiendas en Asturias y León y 1.750 empleados. En reconocimiento a sus 90 años de "constante crecimiento, desarrollo e innovación" y a su condición de "extraordinario referente en su sector por la calidad y excelencia de sus productos", la compañía recibió ayer el XIII Premio "Familia Empresaria" que otorga la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas), en una ceremonia celebrada en el Auditorio de Pola de Siero a la que acudieron cuatro generaciones de los Rodríguez.

"No se me quita la sonrisa. Estamos muy, muy contentos y orgullosos de que se dé visibilidad al trabajo de tres generaciones a lo largo de 90 años. Nuestra felicidad es completa", aseguró la consejera delegada de la empresa y miembro de la tercera generación, Eva Rodríguez, que recibió el galardón de manos del presidente de Aefas y consejero delegado de Grupo Tartiere, José María Salazar.

Las empresas familiares siempre han estado envueltas en la leyenda negra de que la primera generación es la fundadora, la segunda la que expande el negocio y la tercera, la que lo arruina o lo vende. Pero Rodríguez lo desmiente: "Es verdad que nosotros aún no hemos llegado a la cuarta y la tercera aún tiene mucho que demostrar [ríe], pero hay muchos ejemplos, también en Asturias, de que eso no tiene por qué ser así". La directiva sí admitió que "es una tónica habitual en las empresas familiares que haya problemas; a veces hay compañías que tendrían un gran futuro por delante pero que se acaban vendiendo". "Gracias a Dios, no es nuestro caso. Hemos tenido dificultades, claro, pero nos queremos mucho y hemos podido encontrar soluciones y tomar el camino adecuado", señaló.

El presidente de Aefas afirmó que Hijos de Luis Rodríguez "es un ejemplo para todas las compañías familiares de Asturias" y que "es una bendición tener este tipo de empresas en la región que dan empleo a tanta gente y, sobre todo, tienen tanta preocupación por mantener el negocio de una manera sostenible y por la responsabilidad social, como demuestra, por ejemplo, el hecho de que el 80% de su plantilla sean mujeres".

Situación compleja

Eva Rodríguez no evitó hablar de la "compleja y convulsa situación" que vive el sector por la inflación. "Parece que por todos lados surgen problemas, si no es la electricidad son las materias primas... No parece que haya solución a corto plazo. Esta familia ha pasado por situaciones críticas, pero ninguna como esta", aseguró.

Al acto acudieron varias autoridades políticas, entre ellas, el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el de Siero, Ángel García; el de Llanera, Gerardo Sanz; la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada; el presidente del PP de Gijón, Pablo González, la diputada de Ciudadanos Susana Fernández o el diputado de Foro Adrián Pumares.