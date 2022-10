"Rabia" y "confusión" en la plantilla de Duro Felguera

Lleva 37 años en la empresa. Siempre como técnico. Pero Eduardo (nombre falso para garantizar su anonimato) nunca había visto una situación semejante en Duro Felguera: "No podemos entender cómo una empresa que llegó a ser de lo mejor que había en España, ahora está a la altura de un taller cualquiera, con todos mis respetos para los talleres". Eduardo habla en plural porque asegura que la suya es una opinión generalizada en la plantilla, formada por 1.293 trabajadores, de los que la dirección pretende echar a 208 en Asturias y a 40 en el extranjero. El martes pasado, la compañía comunicó a los comités sindicales el reparto del ERE por las cuatro sociedades del grupo: 119 en la matriz (Duro Felguera S.A.), 72 en DF Operaciones y Montajes, doce en Mompresa y cinco en IHI. Estas cifras significan la última estocada, según los afectados, al maltrecho organismo de la ingeniería asturiana. Una estocada que, según los profesionales de la empresa consultados por LA NUEVA ESPAÑA, quizá sea mortal. Hoy se reanuda la mesa negociadora del ERE.

Eduardo pone como ejemplo lo que ha sucedido en su departamento: "Antes éramos trece y ahora somos cinco. Tengo que hacer el trabajo que antes hacíamos dos. Es verdad que son proyectos más pequeños, pero dan resultados. Y a los de mi categoría no nos han subido el sueldo en diez años". A lo largo de la última década, el técnico ha contemplado con impotencia el goteo de episodios que pregonaban el declive de la compañía: el cierre de Felguera Melt, de Construcciones Mecánicas, de Tedesa, la venta de DF Raíl... "Ya son años de mucha tensión, de muchas situaciones difíciles. La sensación dominante es que no hay directrices claras. Esto es un barco sin rumbo", asegura.

Rubén Alonso, ingeniero del departamento de Ofertas de la línea de Energía y miembro de la mesa negociadora del ERE por el sindicato CSI, teme que el barco naufrague. "Muchos pensamos que todo esto quizá sea en realidad un cierre escalonado de la empresa", sostiene. Al igual que Eduardo, señala que "la carga de trabajo es inmensa" y que el anuncio del despido colectivo ha detonado mucha "rabia" y, sobre todo, mucha "confusión" en la plantilla. "Estamos súper despistados. Si esto se hubiera planteado hace dos años, quizá se hubiera encajado un poco mejor. Pero no entendemos que se decida justo ahora", lamenta.

La situación en Duro Felguera es paradójica. La negociación del ERE, que prevé prolongarse durante 18 meses, ha coincidido con un repunte de los proyectos después del parón que supuso la pandemia. En la primera mitad del año la compañía ha obtenido unos beneficios de 1,37 millones de euros, frente a las pérdidas de 11,1 millones en el mismo período del año pasado. De hecho, la compañía calcula rebasar una cifra de negocio de 300 millones de euros a finales de año, por encima de los 276 previstos en el Plan de Viabilidad. Alonso cree que "la única manera de que la empresa pueda lograr esos objetivos es haciendo subcontratas", pero la dirección ha garantizado que "en ningún caso" se optará por ese camino. "Es decir, que tendremos todavía más trabajo", concluye el ingeniero.

Estas circunstancias están afectando profundamente al ambiente en la sede central de Gijón. "Los nervios están muy alterados. Mucha gente está ‘tirando de botica’ para salir adelante, es decir, tomando psicofármacos. Una compañera mía lleva meses yendo al psicólogo. Hay familias monoparentales con mucho miedo a quedarse sin trabajo. Son frecuentes las broncas y gritos entre los compañeros, incluso empieza a abundar una cierta insumisión contra los jefes", describe Eduardo.

Uno de los asuntos que más ampollas ha levantado en el seno de Duro fue la ampliación, a comienzos de año, de su cúpula directiva de seis a once personas. "Eso no tiene ningún sentido", denuncia Alonso. Según el ERE planteado por la empresa, un miembro de dicha cúpula será despedido. En cualquier caso, la dirección de la compañía justifica así la ampliación decidida entonces: "El nuevo equipo directivo está estructurado en base a cinco líneas de negocio que asumen las distintas funciones que dan soporte para desarrollar la gestión más adecuada del propio negocio de la compañía". Y remarcan que "no se trata de una cuestión de número, sino de dar la mejor respuesta a la mejora del propio negocio, y los datos que se van acumulando desde que se aplicaron estas cinco líneas así lo confirman".

El veterano Eduardo resume así su estado de ánimo por lo que está sucediendo en la casa en la que ha trabajado 37 años: "Un disgusto. Todo esto se resume como un gigantesco disgusto".