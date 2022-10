La SEPI, que rescató a Duro Felguera, no autorizará recortes de empleo en la compañía sin un acuerdo laboral

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, afirmo esta mañana en el Congreso que no autorizará la aplicación de ajustes laborales en Duro Felguera si no se acuerda con la representación laboral. La SEPI, con dos representantes en el consejo de administración de la ingeniería, es el organismo público ejecutor del rescate estatal de grupo asturiano por el que Duro recibió 120 millones del Estado en forma de créditos participativos y ordinarios, amén de otros 6 millones del Principado como un crédito participativo.

Duro Felguera y los sindicatos siguen negociando esta mañana el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía para el despido de 248 trabajadores, de los que 208 corresponden a cuatro de sus sociedades en Asturias. Ayer mismo, los sindicatos acusaron a la dirección de la empresa de inmovilismo en las negociaciones del ERE, en las que le reprochan no haber variado su posición inicial de despedir a 208 trabajadores en Asturias de cuatro sociedades del grupo, algo que en su opinión aboca a la inviabilidad del grupo empresarial asturiano.

Rosa Aza: "No tenemos otra opción"

La presidenta de Duro Felguera, Rosa Aza, aseguró ayer que no existe otra posibilidad para ser competitivos que reducir plantilla, una decisión "muy difícil de adoptar" y para la que espera que se alcance un acuerdo. Rosa Aza asistió ayer al acto inaugural del salón Norte Renovables que se celebra en Avilés, y en el que participan empresas de varias regiones y extranjeras. "Seguimos negociando, y nuestro ánimo es llegar a un acuerdo", aseguró la presidenta de Duro Felguera. Y explicó que "esta compañía se dimensionó para un volumen y un tipo de negocio completamente diferente. Ahora, el volumen de negocio es mucho menor. Está mejorando la contratación, pero lleva un procedimiento, lleva tiempo. Y tenemos que ser competitivos". Aza añadió que "la decisión de plantear un ERE es muy difícil de tomar. Antes de hacerlo analizamos todas las posibilidades y llegamos a la conclusión de que no teníamos otra opción. Esta decisión no se adopta alegremente ni mucho menos. Las personas nos importan mucho".