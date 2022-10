Los sindicatos acusan a Duro de inmovilismo al negociar el ERE

En palabras del secretario general de la Federación de Industria de CC OO de Asturias, Damián Manzano, "llevamos 15 días de negociación y Duro Felguera, aparte de repetir de manera cansina y machacona la necesidad de despedir a 208 trabajadores, no pone encima de la mesa ni una sola medida que permita realmente garantizar la viabilidad de la empresa", recalcando que "desde CC OO consideramos que este volumen de despidos es la antesala de la destrucción de la empresa tal y como la conocemos a día de hoy, porque se queda absolutamente inoperativa si se prescinde de 208 trabajadores y, sobre todo, si no hay una alternativa real".

Por su parte, Jenaro Martínez, su homólogo de UGT-FICA, apuntó que "tenemos un objetivo muy claro en el periodo de consultas de minimizar el impacto que presenta la dirección del grupo", a la que afeó su inmovilismo en la negociación del ERE dado que "para llegar a un acuerdo hay que moverse de las posiciones iniciales que plantea la dirección del grupo", indicó, añadiendo que el ERE planteado para "un 35% de la plantilla de las cuatro empresas" afectadas es "inadmisible, desproporcionado y las deja sin posibilidad de resolver la carga de trabajo". Manzano agregó que eso supone "desmantelar a trozos" Duro, para la que exigió un plan industrial.

Por su parte, Rubén Alonso, representante de CSI en Duro Felguera, señaló que "hay departamentos tan sobrecargados que hay subcontrataciones para poder cubrir todo ese trabajo que tenemos de demasía, con lo cual este ERE no tiene ningún sentido".

Los sindicatos hicieron estos pronunciamientos durante la concentración de varios centenares de personas en la Plaza Mayor de Gijón contra el ERE. Recordaron que Duro recibió 126 millones de fondos públicos. UGT y CC OO se reunieron con la alcaldesa de Gijón, Ana González, quien señaló que "no podemos hablar de apoyo a la industria si lo que hacemos es perder el capital humano de industrias tan referentes y tan importantes como Duro Felguera".

Rosa Aza: "Es una decisión muy difícil de tomar, pero no tenemos otra opción"





La presidenta de Duro Felguera, Rosa Aza, aseguró ayer que no existe otra posibilidad para ser competitivos que reducir plantilla, una decisión "muy difícil de adoptar" y para la que espera que se alcance un acuerdo. Rosa Aza asistió ayer al acto inaugural del salón Norte Renovables que se celebra en Avilés, y en el que participan empresas de varias regiones y extranjeras. "Seguimos negociando, y nuestro ánimo es llegar a un acuerdo", aseguró la presidenta de Duro Felguera. Y explicó que "esta compañía se dimensionó para un volumen y un tipo de negocio completamente diferente. Ahora, el volumen de negocio es mucho menor. Está mejorando la contratación, pero lleva un procedimiento, lleva tiempo. Y tenemos que ser competitivos". Aza añadió que "la decisión de plantear un ERE es muy difícil de tomar. Antes de hacerlo analizamos todas las posibilidades y llegamos a la conclusión de que no teníamos otra opción. Esta decisión no se adopta alegremente ni mucho menos. Las personas nos importan mucho".