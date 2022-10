Tensión en la negociación de Duro Felguera: la SEPI desautorizará un ERE no pactado y un sindicalista agrede a otro en un receso

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que rescató a Duro Felguera el año pasado con una aportación temporal de 120 millones de recursos públicos, no autorizará ningún recorte de empleo en la compañía asturiana que no se pacte con la representación laboral. Así lo aseguró ayer la presidenta del «holding» estatal, Belén Gualda, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.

Duro Felguera anunció el pasado 20 de septiembre un expediente de regulación de empleo (ERE) para el despido colectivo de 248 trabajadores, de los cuales 208 causarían baja en cuatro de sus sociedades en Asturias y 40, en dependencias de la compañía en el extranjero.

La SEPI, que tiene dos representantes en el consejo de administración de Duro Felguera (con lo que controla el 28,57% de este órgano decisorio), considera, según Gualda, que Duro Felguera «no podría haber mantenido su actividad sin la entrada» en la compañía del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSE), que gestiona la SEPI y que fue creado por el Gobierno en julio de 2020 para rescatar a empresas estratégicas y solventes impactadas por la pandemia. Dada esta circunstancia, «el Fondo», según la presidenta de la SEPI, «no va a autorizar ninguna medida en relación con el empleo que no haya sido acordada con la parte social».

La empresa siempre dijo que desea que el ERE sea pactado, pero la declaración de Gualda introduce un giro en los acontecimientos y modifica el equilibrio entre las partes en la negociación. Según la legislación laboral, de no haber acuerdo con los sindicatos durante los 30 días del periodo de consultas, la empresa podría aplicar unilateralmente el recorte de empleo pretendido, que la compañía considera irrenunciable y necesario para garantizar la viabilidad del grupo.

Sin embargo, la supeditación por la SEPI de cualquier recorte de plantilla a que haya entendimiento y aceptación por la representación laboral, fuerza a la compañía a lograr la anuencia de los sindicatos. Y los sindicatos han mantenido hasta ahora un rechazo frontal a los despidos y exigen a la empresa fórmulas alternativas.

Los sindicatos exigieron ayer a la empresa en la mesa negociadora tener acceso al plan de viabilidad sobre el que se sustentó el rescate así como a aquel otro que hubiese podido ser diseñado, dijeron fuentes laborales, para una vez que se haya ejecutado el recorte.

La Junta General del Principado aprobó por 39 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones una proposición no de ley en defensa de la continuidad de Duro Felguera y de sus trabajadores. Votaron a favor los proponentes (IU, Podemos y Grupo Mixto), así como PSOE (que logró la introducción de una enmienda) y PP, mientras que Vox y Foro se abstuvieron no por disconformidad con la intención de la iniciativa sino con su redacción y con que no se hubiese pactado previamente por todos los grupos como declaración institucional. El PP propuso crear en la comisión de Industria un grupo restringido y bajo compromiso de confidencialidad para tener conocimiento del plan de viabilidad de Duro.