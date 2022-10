El Gobierno pretende ahora que el nuevo impuesto de solidaridad, para patrimonios a partir de 3 millones de euros, entre en vigor ya en 2022 de modo que a partir de junio de 2023 puedan entrar en caja los 1.500 millones de euros que Hacienda prevé recaudar de los 23.000 contribuyentes potenciales a los que alcanzará el nuevo tributo.

En repetidas ocasiones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había precisado que el nuevo impuesto iba a entrar en vigor en 2023. Eso implicaría gravar el patrimonio del año próximo sujeto al nuevo impuesto y recaudarlo, por primera vez, en 2024. "En cuanto a su ámbito temporal, se prevé una vigencia de dos años, 2023 y 2024", se afirman en el Plan Presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado 15 de octubre, en línea con lo que había transmitido la propia ministra.

Sin embargo, en el mismo documento remitido a Bruselas el Gobierno también transmite que en 2023 prevé ingresar 1.500 millones a partir del nuevo impuesto de solidaridad. "Y ello solo es posible si el impuesto ha entrado en vigor en 2022", tal como ha detectado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de la lectura del documento y ha explicado este martes su director de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas. El propio Ministerio de Hacienda ha confirmado después, este mismo martes, que ese es el propósito del Gobierno si, según lo previsto, el nuevo impuesto logra estar aprobado antes del 31 de diciembre de este año.

La entrada en vigor este mismo año no es baladí. Los 23.000 contribuyentes afectados proceden en principio, sobre todo, de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, donde ha sido suprimido el impuesto sobre patrimonio. Estos contribuyentes aún dispondrán de dos meses, hasta que finalice el ejercicio 2022, para llevar a cabo posibles planificaciones si pretenden minimizar el impacto del nuevo tributo. El nuevo impuesto no afectará a comunidades como Cataluña, donde no solo se aplica el impuesto sobre patrimonio sino que además lo hace de una forma más gravosa que la ley estatal de origen.