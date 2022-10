Talleres Alegría hará 50 vagones porta-camiones para la autopista ferroviaria de España

Talleres Alegría, empresa centenaria asturiana dedicada a la fabricación de material ferroviario, construirá 50 vagones para la primera autopista ferroviaria de España, que unirá Algeciras, Madrid y Zaragoza y que permitirá mover camiones montados en trenes para reducir emisiones de CO2.

La fábrica de Alegría en el polígono de Silvota, en Llanera, es la única del país que produce vagones porta-camiones. La multinacional francesa Ermewa, dedicada al alquiler de material rodante, le ha encargado la construcción de 50 unidades para el uso en la primera autopista ferroviaria de España, que entrará en servicio en dos años. El proyecto de construcción y comercialización de los vagones tiene un presupuesto en casi 13 millones de euros, de los cuales 6,4 millones se financiarán con los Fondos Next Generation de la Unión Europea, destinados a la recuperación económica tras la pandemia y a fomentar la transición ecológica.

Ermewa es un grupo con actividad en 21 países que gestiona en alquiler alrededor de 44.000 vagones y 60.000 contenedores. La multinacional francesa ha recurrido a Talleres Alegría para que construya 50 vagones porta-camiones articulados de seis ejes que serán utilizados en la autopista ferroviaria que cruzará España de sur a norte conectando el transporte de mercancías entre el océano Atlántico, el Mediterráneo y Francia. Este proyecto, gestionado por el Ministerio de Transportes y Adif, pretende reducir la emisión de gases contaminantes que producen los camiones que transportan mercancías por carretera. Los trenes cargarán con los remolques, lo que supondrá una rebaja de emisiones y de consumo de energía. El eje Algeciras-Madrid-Zaragoza será la columna vertebral de esta nueva modalidad de transporte sostenible en España. El pasado marzo, Adif adjudicó un contrato, valorado en 2,2 millones de euros, para estudiar la adaptación del gálibo del actual trazado ferroviario para el paso de los camiones subidos en los trenes.

Hace tiempo que Talleres Alegría –con talleres en Gijón, Llanera y Mieres– se viene preparando para fabricar vagones porta-camiones con tecnología propia. En 2019 se hizo con las instalaciones de Tedesa –antigua filial de Duro Felguera– en Silvota para transformarlas en un centro de fabricación de vagones ferroviarios para mercancías. Para esta operación, Talleres Alegría recibió financiación del entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

No obstante, el de Talleres Alegría no es el único contrato de Ermewa vinculado con Asturias. La multinacional también ha recibido de los Fondos Next Generation una subvención de 10,8 millones de euros para la construcción de 150 vagones destinados al transporte de productos siderúrgicos de ArcelorMittal en España. Este contrato, valorado en 21,7 millones de euros, ha recaído en un fabricante francés. Arcelor se sirve del tren para mover desde Asturias productos semifacturados a sus plantas acabadoras de Sagunto (Valencia), Etxebarri (Vizcaya) y Lesaka (Navarra) y productos acabados para sus clientes. La siderúrgica movió el año pasado 1,14 millones de toneladas de productos siderúrgicos, alrededor del 20% del total del transporte ferroviario de mercancías nacional.