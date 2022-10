El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, se ha autodescartado para competir con Antonio Garamendi para presidir la CEOE. Así lo ha anunciado vía comunicado este miércoles, en el que públicamente desestima "su candidatura tras haberlo valorado con rigor, seriedad y honestidad". Pérez, que contaba con escasos apoyos para postularse como un rival complicado para el empresario vasco, da así un paso atrás y no oficializa su candidatura. Garamendi, el actual presidente de la patronal, es por el momento el único candidato oficial para disputar la presidencia de la organización empresarial, cuya asamblea votará el próximo 23 de noviembre.

Si bien hace unas semanas Pérez proclamó públicamente que estudiaba "seriamente" la posibilidad de sumarse a la carrera electoral para presidir la CEOE, este miércoles ha cerrado él mismo esa puerta. Garamendi ha conseguido atar en poco tiempo el apoyo explícito de las principales asociaciones empresariales que forman la CEOE, si bien todavía hay sectores descontentos con su liderazgo y decisiones.

La reforma laboral, que contó con el aval de Garamendi y su equipo más próximo de colaboradores, no fue apoyada por entidades de peso como Foment del Treball y la patronal madrileña CEIM, que en tanto que socios fundadores ostentan cada uno una vicepresidencia. Tampoco por la patronal de los fabricantes de autos, Anfac, y la agraria, Asaja. Desde los sectores críticos hablan de un Garamendi excesivamente presidencialista y que consulta poco a la cúpula de la CEOE. No obstante, ese descontento interno no se está plasmando, por el momento, en candidaturas alternativas.

Auto descartado Pérez, otro de los nombres que ha sonado para postularse es el del presidente de Cepyme, Gerado Cuerva. No porque él mismo haya dado pie públicamente a esa posibilidad, de hecho, la cúpula de Cepyme mostró su apoyo a Garamendi el mismo día que este oficializó su candidatura. Sino por las pretensiones de ciertas voces críticas de organizar entorno a él una candidatura alternativa de desgaste. No con el fin expreso de ganar, algo que dados los apoyos recabados por el actual presidente se hace difícil, sino para escenificar un descontento dentro de la organización.

No obstante, de momento Cuerva no ha dado ninguna señal pública de querer concurrir a los comicios patronales. El próximo día 8 de noviembre vence el plazo para presentar candidaturas y, de no oficializarse ninguna, Antonio Garamendi quedaría ratificado para cuatro años más al frente de la CEOE.