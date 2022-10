La Cámara de Oviedo pide "inmediatez" en la tramitación de las inversiones

La Cámara de Comercio de Oviedo reprochó ayer al Principado "los retrasos en la tramitación de todo tipo de expedientes que son endémicos y bloquean proyectos e iniciativas, con una burocracia que aprisiona por su entramado lento y disperso".

En un duro comunicado emitido tras la celebración de su Pleno, el organismo cameral alerta de la "muy difícil y compleja" coyuntura económica en que se encuentra Asturias, en la que destaca "una inflación no conocida en las últimas décadas". La organización presidida por Carlos Paniceres remarca que "la incertidumbre para algunos de nuestros sectores productivos es enorme y preocupante", y se hace eco de las últimas previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que vaticina que España entrará en 2023 en recesión técnica. "En este contexto nuestra región está más debilitada que el resto de las comunidades autónomas, por lo que el pronóstico es demoledor", advierte.

La Cámara subraya la importancia de las instituciones a la hora de captar inversiones: "Vemos que cuando se actúa coordinadamente se consiguen objetivos, pero ‘a sensu contrario’, no podemos permitirnos el haber perdido posibilidades de captación de empresas, al no estar acompasado el lienzo de la ordenación del territorio con la inmediatez en dar respuesta en tiempos empresariales". La organización recuerda que "las inversiones tienen una ventana en el tiempo y no están ahí permanentemente, teniendo en cuenta que otros territorios compiten en su captación. Vemos pues disfunciones que nos penalizan y que en otras comunidades han dado una respuesta más ágil".

La entidad ovetense propone que "la adecuación de las directrices sectoriales de equipamiento comercial de Asturias, como instrumento vertebrador en materia de ordenación del territorio y comercio, se adecuen a las nuevas necesidades de la región, y a las normativas españolas y europea".

En julio, el Gobierno regional comenzó a trabajar en esa actualización, y tiene previsto presentar antes de finales de año un borrador de las nuevas directrices, tras lo que iniciará una ronda de consultas públicas

El organismo cameral también lamenta que "los fondos de transición justa continúan en ese limbo eterno de la escucha, mientras vemos impasibles como se desmontan las térmicas de la región sin proyectos alternativos y sin pensar en las graves consecuencias en empleo, castigando sin piedad a zonas como el Suroccidente".