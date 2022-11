Astura y Espeide despiden a toda su plantilla tras perder un contrato con Coca-Cola

Las empresas de distribución de bebidas Astura y Espeide, de El Berrón (Siero), han anunciado a sus 54 trabajadores el despido de la totalidad de ambas plantillas mediante la presentación de sendos expedientes de regulación de empleo (ERE). Las dos sociedades justificaron la decisión a los representantes de los trabajadores por la pérdida del contrato de suministro de Coca-Cola en el área central de Asturias, que ha sido confiado a otra compañía

Astura, con 20 trabajadores, hacía la preventa, almacenaje y las labores de oficina, y Espeide, con 34, el reparto. La primera de ambas sociedades se reunirá hoy con la representación laboral para iniciar la negociación del ERE y Espeide ya comenzó la semana pasada el periodo de consultas.

Los trabajadores de Astura Peventa y Reparto rechazarán hoy el ERE y alegarán que esta sociedad y otras (Nistaldis, Grupo Diserco Red, Hostven, etc.) forman parte del grupo Espeide Iniciativas y Proyectos, con la que Astura comparte instalaciones, actividad y estructura organizativa y productiva, así como el mismo cliente (Coca Cola Iberian Partners y sus filiales), por lo que demandarán que, en todo caso, se plantee un único ERE y que, al rebasar los 50 empleos afectados, el periodo de consultas se extienda como máximo a 30 días y no a 15. Reclamarán a su vez la documentación mercantil del grupo y no solo de Astura, y que los gestores de este grupo, así como Coca Cola y su nuevo distribuidor asuman la responsabilidad con los trabajadores.