La industria exige ayudas urgentes por el coste energético como las de otros países

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española –que agrupa a los sectores siderúrgico, cementero, minero, de refino, automotriz, papelero, alimentario y químico-farmacéutico, varios de ellos con fuerte peso en Asturias– ha solicitado al Gobierno la puesta en marcha urgente de líneas de ayudas directas a los sectores fabriles para "paliar el impacto de los precios de la energía y de las materias primas" y "garantizar la continuidad de la actividad manufacturera".

La Alianza, que expresó su petición mediante tres cartas dirigidas a la vicepresidenta económica, la ministra de Industria y la presidencia del Gobierno, invoca que otros países industriales europeos ya están habilitando líneas de apoyo a la industria y que esto supondrá "un diferencial competitivo insalvable si el Gobierno español no hace otro tanto". Las patronales industriales mencionan, como ejemplo, la decisión de Alemania de aplicar desde enero compensaciones energéticas a su sector manufacturero, que ha anunciado ya reducciones de hasta el 30% en sus precios de venta, "induciendo" con ello, asegura la Alianza, "una profunda distorsión del mercado interior europeo".

La Alianza para la Competitividad reclama que se active de inmediato las ayudas directas previstas en el plan "+Seguridad Energética" para la factura de los grandes consumidores industriales, y que deberían alcanzar a su juicio importes de 2, 25 y 50 millones por industria. También demanda ayudas directas para limitar el impacto de la carestía de las materias primas y evitar cierres fabriles.

El Gobierno de Alemania anunció ayer que asumirá la factura de diciembre del gas tanto de hogares como de pequeñas empresas. Se trata de una medida de emergencia, cuyo coste se estima en unos 9.000 millones y que se financiará en el marco del paquete de 200.000 millones de euros destinado a combatir la inflación. Con cargo a esta misma partida, y por un importe de otros 33.000 millones, Berlín aplicará a partir de febrero y hasta abril de 2024 un tope a los precios del gas y la calefacción. El tope al gas se aplicará al 70% del consumo. Las grandes compañías pagarán siete céntimos por kilovatio/hora y los grandes clientes industriales recibirán ayudas por un monto de 21.000 millones. Pequeñas y medianas empresas, así como hogares, pagarán 12 céntimos por kilovatio/hora por el 80% del consumo anual previsto. Y el límite para la calefacción urbana se establecerá en 9,5 céntimos.

La regasificadora generará 30 millones de ingresos para El Musel, según el Principado

La puesta en marcha de regasificadora de Gijón supondrá "unos ingresos directos" de 30 millones de euros para el puerto de El Musel, así como la creación de 50 puestos de trabajo directos y 60 indirectos. Así lo aseguró ayer durante el Pleno de la Junta el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, en respuesta al diputado de Foro, Adrián Pumares. Fernández señaló que "el plan del Principado siempre ha sido poner cuanto antes en funcionamiento" la planta regasificadora, la cual "generará contratos por valor de 3,5 millones de millones, además de 2,5 millones en servicios de suministros varios como luz o agua". El consejero explicó que el almacenamiento de El Musel implica utilizar dos tanques de 150.000 metros cúbicos de gas natural licuado cada uno, lo que equivaldrá al 4% de la capacidad de almacenamiento en tanque de la UE. El primer tanque, indicó Fernández, "podría estar activo" en enero de 2023; y el segundo, entre abril y junio del mismo año. No obstante, el titular de Industria recordó que la gestión de la infraestructura gijonesa es competencia del Estado central y no del Principado. Adrián Pumares instó al consejero a que "aproveche las reuniones de la Comisión Bilateral para evitar que la regasificadora sea un simple tanque de almacenamiento, sino que se conecte al gasoducto El Musel-Llanera". El portavoz de Foro lamentó no saber "cuántos anuncios ha realizado en lo que va de legislatura el Gobierno de Barbón acerca de la puesta en marcha de la regasificadora, pero la realidad es que se va a convertir en un almacén sin conexión con la red gasística, lo que contraviene la Ley de garantía de suministro del sector eléctrico". En el Pleno, durante su réplica al diputado del PP Álvaro Queipo, Fernández aseguró que el desempleo en el sector industrial de Asturias "está por debajo de 5.000 personas, un nivel mínimo desde 1991", y señaló que, "si no se tiene en cuenta el cierre del alto horno de Arcelor, el sector del metal está teniendo aumentos de demanda, sobre todo gracias a los componentes para energías renovables". Previamente, Queipo había acusado al Principado de "incapacidad absoluta para ejecutar las partidas presupuestarias cada año" y de que el Instituto de Desarrollo Económico de Asturias (Idepa) "ha recibido 20 millones de euros menos respecto a hace quince años".