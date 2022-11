Los sindicatos CC OO y UGT firmarán o no el próximo miércoles la última y definitiva propuesta de despido colectivo planteada anteayer por la dirección de Duro Felguera en función de lo que decidan los trabajadores de la ingeniería, a los que se les pedirá opinión desde mañana mediante asambleas y consultas telemáticas. UGT informó ayer a sus filiados.

Por su parte, la sección sindical de CSI en la compañía matriz del grupo (Duro Felguera SA) anunció este sábado que rechazará la propuesta empresarial y que las mejoras introducidas el viernes por la compañía para aliviar el impacto y elevar la indemnización a las personas que sean despedidas no permiten modificar su valoración inicial.

CSI considera que si prescindir 208 personas en Asturias hacía inviable la compañía por la carga de trabajo existente, limitar las bajas a 180 no modifica este criterio, y que ocho días más de indemnización tampoco es suficiente. Este sindicato sostiene que no se ha aportado toda la documentación solicitada, que la bolsa de empleo que ofrece la empresa para los que abandonen el grupo no garantiza su prioridad para ser contratados en el futuro y que el plan de recolocación en otras actividades es una obligación legal que "no vale absolutamente nada". CSI alega que la empresa habría reconocido en la mesa de negociación que no tiene dinero para acometer ahora las indemnizaciones aunque sí la previsión de disponer de caja para llevarlo a cabo durante los 18 meses próximos.

La empresa alertó que, de ser rechazada su última propuesta, aplicará la primera: 248 despidos (208 en Asturias) e indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades frente a 28 días con un máximo de 15 meses de su última oferta. Pero CSI sostiene que la presidenta del grupo público SEPI declaró que no autorizaría un ERE sin pacto laboral.

CC OO y UGT aducen que la propuesta es lo "máximo" que se ha conseguido de la empresa mientras que ésta argumenta que ha hecho "un gran esfuerzo" para mejorar su oferta inicial y que la reducción de plantilla es imprescindible para garantizar la supervivencia de Duro Felguera.