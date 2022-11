La Plataforma del Transporte promueve un nuevo paro de los camioneros

La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera promueve un nuevo paro de camioneros en España similar al que se produjo en marzo y que tuvo un gran impacto negativo en la economía. Un grupo de cerca de 200 profesionales y autónomos asturianos del sector participaron ayer en una asamblea en el polígono de Silvota (Llanera) para debatir la convocatoria.

El resultado de la votación no se dio a conocer a los participantes a la espera de que hoy la dirección nacional de este colectivo anuncie el resultado agregado de toda España. Será la suma de votos de las asambleas celebradas en las distintas comunidades autónomas la que decidirá si se llama al paro o no. Se sabe, no obstante, que una asamblea celebrada el sábado en Madrid arrojó un sí unánime de los 3.000 transportistas que participaron. Y en Asturias el clima de los asistentes parecía mayoritariamente proclive a reabrir el conflicto. "La gente está enfadada", constató Julio Zapico, uno de los dos delegados en Asturias de la Plataforma que preside Manuel Hernández, tras dos horas de debate.

El paro patronal de marzo tuvo el respaldo de algunas de las organizaciones mayoritarias (en Asturias apoyaron Cesintra y UITA, y se opuso Asetra), pero en este caso el llamamiento lo hace la Plataforma en solitario y tiene en principio el rechazo del resto del sector. La Plataforma es un movimiento que no tiene representación en el Comité Nacional del Transporte, el órgano, que integrado por once organizaciones, actúa como interlocutor de los transportistas con la Administración.

Aunque los promotores no han precisado las fechas que barajan para emprender el paro si –como parece más que probable– se confirma hoy la convocatoria, todo apunta a que podría ser el día 14. Así lo sospechan opositores al paro y así se manifestó en la asamblea madrileña de la Plataforma. El paro anterior comenzó el 14 de marzo y se sabe que para el próximo lunes está anunciada la paralización de los camiones portacoches si antes no llegan a un acuerdo con las empresas automovilísticas.

La Plataforma acusa al Gobierno de "inacción" ante lo que la organización considera como incumplimientos por las empresas cargadoras de la ley de contratos en materia de carga y descarga, tiempos de espera y otras estipulaciones. Los promotores alegan que el Gobierno ha retirado a la Guardia Civil y a las policías locales la función de vigilar el cumplimiento de la norma y de los acuerdos de marzo, cuya observancia, así como la persecución de los incumplimientos, han sido confiados por la Dirección General de Transporte a sus inspectores. "Son muy pocos en España", alega la Plataforma, lo que estaría facilitando, dijo, que se vulneren las disposiciones.

La inflación y el alza constante de costes (y no solo el precio del gasóleo, que fue el desencadenante del bloqueo del transporte en marzo) es el otro gran argumento de los promotores de la iniciativa. "Tenemos costes que se han duplicado y triplicado", afirmaron ayer en la asamblea de Llanera. La incapacidad para repercutir los sobrecostes a sus clientes finales (las empresas cargadoras) lastran, dijeron, su situación económica. "No podemos trasladar los costes porque no somos los que negociamos con el cargador. Lo hacen las agencias y cooperativas", dijo Zapico.

Las versiones, sin embargo, difieren. La Plataforma dijo que un gran cargador como ArcelorMittal pagó durante cuatro meses de manera voluntaria por encima del precio estipulado, pero que ahora lo hace en niveles previos al paro de marzo.

La patronal asturiana Cesintra, que entonces apoyó la protesta y ahora se opone, difiere de este argumento y asegura que la empresa siderúrgica "estuvo pagando muy por encima de lo que pedíamos; ahora lo ha rebajado parcialmente pero sigue pagando más que en otras partes".

Alejandro García Monjardín, presidente de Cesintra, sostuvo ayer que "hoy no se dan las circunstancias que había en marzo para un paro indefinido. La ley de contratos de transporte entró en vigor en agosto y se está tramitando como proyecto de ley. Hay cosas que mejorar y se están debatiendo enmiendas. La mesa sigue abierta. En Asturias más del 95%, si no el 100% de las empresas, han subido los precios al transporte; la cláusula del gasoil se está aplicando y los camioneros no estamos haciendo la carga y descarga". A juicio de Cesintra, "es una irresponsabilidad ir a un paro indefinido. Nosotros hemos pulsado el parecer del sector y no hemos visto disposición a secundarlo". "La situación no es buena para nadie, tampoco para las empresas cargadoras, y Arcelor tiene una inversión muy importante pendiente de aprobar para la descarbonización. No es el momento de parar Arcelor", explicó Mojardín. La Plataforma dijo que, si hay paro, se respetarán los servicios mínimos.

Se sabe que el sábado hubo una reunión de otros actores del sector en Asturias en la que quedó de manifiesto su desvinculación de la eventual convocatoria de un nuevo paro.

Con datos al cierre del año pasado, en Asturias hay 5.221 vehículos pesados y 2.506 ligeros. El grueso del sector asturiano está afiliado a Asetra, Cesintra y UITA. Según los datos del Consejo de Transportes de Asturias, Asetra tiene el 27,9% del sector; Cesintra, el 17,5% y UITA el 14,73%. Las tres suman el 60,13%. El resto de organizaciones aglutinan el 39,87% restante.