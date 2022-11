El Gobierno dice que garantizará la seguridad a los camioneros que quieran trabajar

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, se comprometió ayer a garantizar que los transportistas que quieran "ejercer el derecho al trabajo" lo puedan hacer durante el paro patronal indefinido que ha convocado a partir de la medianoche del domigo al lunes la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías. Losa hizo un llamamiento a la "reflexión" y "responsabilidad" del grupo convocante, que sólo tiene el apoyo –dijo– del 3% de los transportistas asturianos.

La delegada se reunión ayer con responsables de las fuerzas de seguridad, Jefatura de Tráfico, Emergencias del Principado y Consorcio de Transportes para coordinar el dispositivo de seguridad y mañana lo hará de nueva con las fuerzas policiales y con las tres asociaciones mayoritarias del sector en Asturias (Asetra, Cesintra y Uita), todas las cuales rechazan la protesta.

Delia Losa sostuvo el perjuicio para todos y para los propios convocantes si se lleva a cabo el paro, y la ausencia de motivos, dado que "los acuerdos de marzo", afirmó, "se están cumpliendo". Confió en que el paro se desconvoque antes del lunes.

Ministra. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que hoy visita Asturias, afirmó a su vez que "se hará lo necesario" para evitar los paros y que está dispuesta a reunirse con la Plataforma que, por ser minoritaria, no tiene representación en el Comité Nacional del Transporte, órgano del sector para la interlocución con el Gobierno. No obstante, indicó que no se dejará "presionar".

Raquel Sánchez volvió ayer a instar a los transportistas convocantes a que "si aprecian incumplimientos" de las normas de carga y descarga, tiempos de espera y otros, deben "denunciarlo a los servicios de inspección" y negó que se haya relevado a la Guardia Civil de esta función.

La ministra argumentó que los acuerdos entraron en vigor este verano y que hay dar tiempo para su desarrollo total. "Hemos cambiado sustancialmente el escenario. Las condiciones garantizan que los camioneros trabajen cubriendo costes. Se está cumpliendo el decreto, pero necesitamos más tiempo", dijo. Y anunció que se está preparando un plan de inspección específico.

Sectores afectados. Las organizaciones agrarias Coag y Upa, las asociaciones de distribución Aecoc, Aces, Anged y Asedas, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la patronal alimentaria Fiab, Hostelería de España y Marcas de Restauración reclaman al Gobierno seguridad y garantías para el abastecimiento de productos y materias primas ante el paro convocado.