La plantilla de la sociedad matriz de Duro Felguera acepta el ERE que baja los despidos de 208 a 180

La plantilla de Duro Felguera SA (la sociedad matriz del grupo asturiano de ingeniería) aceptó ayer la última propuesta de despido colectivo planteado por la empresa con 143 votos a favor y 77 en contra. La votación se prolongó por medios telemáticos hasta las doce de la noche para el personal desplazado fuera de España, pero ya no era esperable que se produjera un vuelco en el resultado final.

Los trabajadores de las otras tres sociedades del grupo afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) –DFOM, Mompresa y Felguera IHI– también han estado siendo consultados por medios virtuales y presenciales.

La decisión final la tomará esta mañana la representación legal de los trabajadores. Los sindicatos UGT y CC OO se comprometieron a acatar la decisión de los trabajadores mientras que CSI no firmará el pacto sobre el ERE cualquiera que sea el resultado de las diferentes consultas.

La votación celebrada en la sede central del grupo arrojó un apoyo muy mayoritario a que los sindicatos firmen el despido colectivo para 180 trabajadores en Asturias (98 de ellos, en la sociedad matriz) para evitar que la empresa reactive su plan inicial, consistente en desprenderse de 208 empleados (28 despidos más) en cuatro de sus sociedades en el Principado. A ambas cifras hay que sumar otros 40 despidos fuera de España.

La última propuesta de ERE planteada por la empresa también mejora las condiciones económicas para el personal al que se rescinda el contrato. De pactarse el ERE, la empresa indemnizará con 28 días por año trabajado con un máximo de 15 mensualidades. De no haber acuerdo, la empresa anunció que aplicaría de modo unilateral el planteamiento inicial, consistente en 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades.

La decisión final. La decisión final la tomará hoy la representación legal de los trabajadores. Para que se pacte el ERE, y prospere en consecuencia la propuesta de despido colectivo parcialmente aliviada, se precisa que firmen al menos 6 de los 11 representantes de los trabajadores en la mesa negociadora.

CC OO tiene 5 representantes (4 de la sociedad matriz y 1 en DFOM, que en su día fue elegido en la lista de UGT) y UGT cuenta con uno en la filial DFOM. El resultado de la votación en DFOM no se conoce oficialmente aunque días atrás parece que predominaba el no. CSI, que no firmará el ERE, tiene 4 representantes: 2 por la sociedad Duro Felguera SA y 2 por DFOM. Finalmente, Felguera IHI tiene un negociador sin adscripción sindical. Se entiende que su posición debería ser favorable al ERE acordado porque la última oferta de empresa exime de despidos a IHI. Por el contrario, si no se pacta el despido colectivo para el grupo, 5 de los 7 trabajadores que actualmente tiene esta sociedad se verán afectados por la rescisión de contratos según el diseño inicial del ERE. Mompresa, la otra sociedad afectada, carece de representación en la mesa negociadora.

CSI reiteró ayer su rechazo al ERE y su posición firme para no pactar la última propuesta empresarial. Este sindicato emplazó al Gobierno de Asturias a que impida los despidos e invocó el compromiso de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que rescató a Duro y tiene dos vocales en su consejo, según el cual este organismo público no aceptaría un despido colectivo sin acuerdo con los trabajadores.

La empresa y su consejero delegado, Jaime Argüelles, reiteraron que el ERE es "absolutamente imprescindible" para garantizar la viabilidad del grupo y la entrada de socios inversores que aporten capital. Duro señaló que, dadas sus circunstancias financieras, ha hecho un gran esfuerzo para aligerar el recorte de empleo y mejorar las condiciones económicas a los despedidos.

Tanto si se lleva a cabo el ERE pactado como si finalmente se aplica la propuesta inicial de la empresa, las salidas del personal afectado por el despido colectivo se acometerán de modo progresivo durante un periodo de 18 meses.