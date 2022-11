Fenadismer, la segunda patronal de camioneros más relevante del país y que en marzo se sumó al paro convocado por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector, votó ayer en asamblea por unanimidad no apoyar la nueva protesta convocada por Plataforma a partir del lunes. De Fenadismer forma parte la asturiana Cesintra, cuyo presidente, Alejandro García Mojardín, reiteró su rechazo a la nueva protesta.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, resaltó ayer en Asturias que no hay causa alguna que justifique el paro, que perjudicará, dijo, "al sector y al conjunto de la sociedad española". Resaltó que la inmensa mayoría de los transportistas no secundan el paro. Sánchez aseguró que su ministerio y el del Interior trabajan para evitar el paro y para que, si se produce, se "garantice la seguridad de todos los que quieran trabajar", no haya "problemas en la cadena suministro", que "puntos estratégicos como los puertos puedan seguir trabajando" y que "no se repitan escenas como las del anterior paro". La mayoría del sector reconoce, dijo, las mejoras introducidas en él desde marzo.

La presidenta de FADE, María Calvo, aun comprendiendo las dificultades por las que pasa éste y otros sectores, pidió que se respete a quienes no quieran secundar la protesta.